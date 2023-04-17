الآن.. شاهد بردية كثيفة تجتاح الحليفة جنوب منطقة حائل

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نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على مدار يومين، تجري الآن سيول البرد في الصفراء شرق الحليفة جنوب غرب منطقة حائل.

🔴 فيديو

بردية كثيفة جنوب الحليفة

جنوب #حائل_الآن

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

من | عبدالله الدبيان

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. pic.twitter.com/olVa3HhL2t — طقس (@tqqs) April 17, 2023

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الصفراء شرق الحليفة جنوب غرب منطقة حائل لسيول جارية وبردية كثيفة وأمطار غزيرة.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان ، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

🔴 فيديو

سيول البرد في الصفراء

جنوب شرق الحليفة

جنوب غرب #حائل_الآن

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

من | احمد العنزي

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. pic.twitter.com/LOg0rxaxyz — طقس (@tqqs) April 17, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

🔴 فيديوهات متداولة لـ

امطار غزيرة وبرد وسيول جنوب الحليفة جنوب #حائل

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/2e7h7Ot9uQ — طقس (@tqqs) April 17, 2023

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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