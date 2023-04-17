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الآن.. شاهد بردية كثيفة تجتاح الحليفة جنوب منطقة حائل

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الآن.. شاهد بردية كثيفة تجتاح الحليفة جنوب منطقة حائل

الآن.. شاهد بردية كثيفة تجتاح الحليفة جنوب منطقة حائل

الآن.. شاهد بردية كثيفة تجتاح الحليفة جنوب منطقة حائل
٠٥:٠٠:٠٣ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على مدار يومين، تجري الآن سيول البرد في الصفراء شرق الحليفة جنوب غرب منطقة حائل.

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الصفراء شرق الحليفة جنوب غرب منطقة حائل لسيول جارية وبردية كثيفة وأمطار غزيرة.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان ، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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