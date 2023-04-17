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مطار الملك عبد العزيز يستقبل أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان

مطار الملك عبد العزيز يستقبل أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان

مطار الملك عبد العزيز يستقبل أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان
٠٤:٥٨:٠٨ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي استقبال أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وقال المطار في أنفوجراف، إنه تم تنظيم أكثر من 18ألف رحلة واستقبال 1.6 مليون حقيبة و23 ألف طن للشحن.

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

وصول أولى الرحلات المباشرة من أربيل العراقية

ووصلت الرحلة رقم “XY612” التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل العراقية صباح اليوم، وعلى متنها 174 مسافرًا.

وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعية خلال يومي الأربعاء والأحد.

تنمية التبادل التجاري

ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة؛ عبر رحلات أسبوعية ثابتة بين مطارات المملكة والعراق؛ نتيجة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين؛ التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك للمسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين الشقيقين.

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مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل أولى الرحلات المباشرة من أربيل العراقية

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