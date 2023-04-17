ماذا لو حفرت في منطقتك لأعمق نقطة في الأرض؟

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ربما توارد إلى ذهنك يومًا ماذا لو وصلت إلى أعمق نقطة في الأرض في المنطقة التي تعيش فيها، وما المنطقة التي ستخرج إليها من الجانب الآخر.

ووفقًا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن غالبية المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان على كوكبنا لها نقطة معاكسة، في مكان ما في المحيط.

في بريطانيا مثلاً قد يفترض البعض أنه يخرج من أستراليا، في حين أن الإجابة الأكثر شيوعًا بالنسبة للأمريكيين ستكون على الأرجح الصين.

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ومن غير الممكن ماديًا معرفة النتيجة على وجه اليقين، وسيتطلب الأمر رحلة ما يقرب من 12870 كيلومتر عبر قشرة الأرض واللب الداخلي والخارجي لها.

وبالطبع نظرًا لأن سطح الأرض يحتوي على حوالي 71 بالمائة من المياه، فليس من المستغرب أن تكون فرص الوصول إلى اليابسة منخفضة نسبيًا.

قائمة بالمدن المتواجهة

ورصد موقع “سكاي نيوز عربية”، قائمة بالمدن المتواجهة على النحو التالي:

-أوكلاند في نيوزيلندا مع إشبيلية في إسبانيا.

-شنغهاي في الصين مع عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس

إذ أنه عند حفر حفرة من وسط بكين، ستخرج في ريو نيجرو، بالقرب من باهيا بلانكا في الأرجنتين.

-وسينتهي الأمر بأمريكي يحفر حفرة من تايمز سكوير في نيويورك في المحيط قبالة سواحل أستراليا.

سيجد الروس الذين ينقبون من موسكو أنفسهم في وسط المحيط الهادئ.

-وإذا كنت في طوكيو وأردت الخروج من الجانب الآخر من الأرض، فستكون قبالة ساحل أوروجواي.

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