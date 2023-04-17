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بالفيديو.. طفل سوداني باكيا وهو في مرمى الرصاص: قتلوا أصحابي ودمروا بلادي

بالفيديو.. طفل سوداني باكيا وهو في مرمى الرصاص: قتلوا أصحابي ودمروا بلادي

بالفيديو.. طفل سوداني باكيا وهو في مرمى الرصاص: قتلوا أصحابي ودمروا بلادي
٠٥:٠٣:٥٤ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق صبي سوداني في مقطع فيديو، آثار الدمار الناجمة عن الاقتتال المستمر منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وظهر الصبي في مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الصبي بينما انخرط في بكاء وهو يتكلم بحرقه عن مايحدث في بلده.

وتحصن الطفل داخل مبنى تحت الإنشاء من طلقات الرصاص التي يتم إطلاقها بشكل عشوائي.

وقال الطفل بتأثر واضح: “أقسم بالله العظيم يا سودان ما نريد لك هذا الدمار”، وأخذ يشير إلى الدمار في المكان المتحصن فيه.

وأشار إلى أن أصدقاءه قتلوا في الصراع العسكري الذي ينذر بجر البلاد إلى أتون حرب أهلية.

ولفت الصبي السوداني إلى أنه لايستطيع العودة إلى منزله بسبب الاقتتال، قبل أن ينهمر في بكاء شديد حزنًا على ما آلت إليها الأوضاع في بلاده.

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مقتل 97 مدنيًا وإصابة 365 آخرين

وبحسب حصيلة نشرتها لجنة الأطباء المركزية، وهي جماعة نشطاء غير حكومية، قُتل ما لا يقل عن 97 مدنيًا وأصيب 365 بجروح منذ اندلاع القتال في ساعة مبكرة صباح يوم السبت.

ولم تنشر الحكومة أي حصيلة حول أعداد القتلى.

والاشتباكات التي امتدت إلى مناطق أخرى في السودان هي الأولى في الخرطوم منذ عقود، ووضعت القوات المسلحة في مواجهة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

ويتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منصب القائد العام للقوات المسلحة، ويقود الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي قوات الدعم السريع.

ويشغل الرجلان على الترتيب أعلى منصبين في مجلس السيادة الحاكم وهما رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس.

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مخاوف من الانجرار لحرب أهلية

وينذر الصراع على السلطة بخطر وقوع السودان في براثن حرب أهلية بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

فضلاً عن عرقلة الجهود المدعومة دوليًا لإطلاق عملية انتقالية نحو الحكم المدني، والتي كان مقررًا التوقيع على الاتفاق الخاص بها في وقت سابق هذا الشهر.

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الجيش السوداني الدمار في السودان صبي سوداني قوات الدعم السريع مقطع فيديو

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