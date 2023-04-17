تنويه عاجل من حساب المواطن بشأن موعد صرف دفعة مايو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن، أنه لم يتم بعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه إنه ظهر أنه “مؤهل”، فهل يحصل على الدعم الشهر القادم؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو”، وفي حال صدرت لك نتيجة الاهلية ” مؤهل” بتاريخ ” 16-4-2023 ” وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ “10 مايو””.

دفعة أبريل

وأودع حساب المواطن، الدفعة 65– دفعة أبريل في حسابات المستفيدين يوم الإثنين الماضي، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم الشهر المقبل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023.

لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر "مايو" ،وفي حال صدرت لك نتيجة الاهلية " مؤهل" بتاريخ " 16-4-2023 " و انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ "10 مايو " ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/XGVelVLg1z — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 17, 2023

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المكرمة الملكية

وفي إفادة سابقة، أعلن حساب المواطن، أن المكرمة الملكية تنص على استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين من برنانج الدعم.

جاء ذلك في سياق رد “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا تم إضافة مكرمة ملكية لحساب المواطن؟

وأجابت بأن “المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022”.

وأضافت: “ويراعي برنامج حساب المواطن تركيبة الأسرة من حيث دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022، ويراعي برنامج حساب المواطن تركيبة الأسرة من حيث دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/XGVelVLg1z — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 17, 2023

الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتدءًا من هذا الشهر، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليوالمقبل، إى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

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كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

المملكة.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.