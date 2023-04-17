القبض على شخص بحوزته ذخيرة.. والكشف عن عقوبته المتوقعة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على مخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وعثر بحوزته على بندقية رش من نوع (شوزن)، و(13) ذخيرة، وطائرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة استخدام بندقية الرش

يذكر أن عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

حيازة سلاح ناري

في سياق متصل، حذرت مديرية الأمن العام من أن حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعد مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

ودعت في حسابها عبر موقع “تويتر” إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص الأسلحة والذخائر.

وينصّ نظام الأسلحة والذخائر على أنه يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال، عن كل سنة تأخير، كلاً:

-من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها

-وكل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

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