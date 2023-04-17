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نصيحة طبية لمرضى السكري: تناول طعام السحور في هذا التوقيت
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نصيحة طبية لمرضى السكري: تناول طعام السحور في هذا التوقيت

نصيحة طبية لمرضى السكري: تناول طعام السحور في هذا التوقيت

نصيحة طبية لمرضى السكري: تناول طعام السحور في هذا التوقيت
٠٤:٣٨:٤٠ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من السنة تأخير السحور، إلى آخر الليل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فقد ثبت أنه تسحر في آخر الليل، ثم قام إلى الصلاة بعد السحور، وعندما سئل أنس عن ذلك، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.

ونصحت مدينة الملك سعود الطبية في حسابها عبر موقع “تويتر”، مرضى السكري خصوصًا بتأخير وقت تناول السحور.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تجنب تناول وجبة السحور مبكرًا، وحاول تأخيرها إلى ما قبل أذان الفجر، بخاصة لمرضى السكري وذلك لتفادي انخفاض مستوى السكر في رمضان قدر الإمكان”.

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الأنسولين للأطفال والمرضى الصغار بالسن المصابين بالسكري 

ويعتمد الأطفال والمرضى الصغار بالسن المصابين بالسكري على حقن الإنسولين يوميًا للسيطرة على نسب السكر في الدم، حيث يتم جدولة مواعيد أخذ حقن الإنسولين لتتلائم مع مواعيد الوجبات التي يتناولوها.

وقدم مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، نصائح وجبة السحور في رمضان.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “يجب يجب عدم تناول أغذية مالحة، لأنها تسبب العطش في نهار رمضان، مع التركيز على الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم مثل التمر البرتقال والموز”.

وأضاف: “البوتاسيوم له دور في عدم الأحساس بالعطش خلال نهار رمضان وعدم أهمال وجبة السحور، وفي هذا العام يوجد مدارس وعمل وبالتالي هي مهمة جدا”.

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