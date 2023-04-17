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سوق الأسهم يغلق مرتفعا في آخر جلساته قبل العيد.. والتداولات 5.1 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا في آخر جلساته قبل العيد.. والتداولات 5.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا في آخر جلساته قبل العيد.. والتداولات 5.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا في آخر جلساته قبل العيد.. والتداولات 5.1 مليار ريال
٠٤:٣١:٠١ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.3 % عند 11164 نقطة (+ 131 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 5% عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم وأغلق سهم سابك، عند 92 ريالا (+ 1 %)، بحسب “أرقام”.

وأنهت أسهم أكوا باور، وإعمار، ومجموعة صافولا، وعلم، وسليمان الحبيب، ومجموعة تداول، السعودي الفرنسي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

تحقيق أرباح

وصعد سهم المنجم، بنسبة 2 % عند 60 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة 82 مليون ريال في الربع الأول 2023.

في المقابل، تراجع سهم الكثيري، بنسبة 10 % عند 3.78 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم تجاوزت 21 مليون سهم.

تجزئة الأوراق المالية

وكانت “تداول” أعلنت اليوم تطبيق تجزئة الأوراق المالية للشركة الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية.

وهبط سهم الخزف السعودي بنسبة 7 % عند 31.65 ريال عقب انخفاض أرباح الشركة. في الربع الأول 2023 إلى 14.7 مليون ريال وبنسبة 71 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

ويتوقف التداول في السوق اعتبارا من نهاية جلسة اليوم لإجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف التداول الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

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أخبار السعودية الأسهم الأسهم السعودية السعودية المملكة

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