بأبسط وأسرع الخطوات.. طريقة تحضير طبق كبدة ضاني بالبصل

تواصل – فريق التحرير:

يعد طبق الكبدة الضاني بالبصل من أشهى وأفضل الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، حيث يحرص البعض على تواجده على المائدة دائما.

وفيما يلي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير:

المقادير

نصف كيلو كبدة ضأني مقطعة

2 حبة بصل مفروم خشن

4 فصوص ثوم مهروس

ربع كوب عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

زيت

خطوات التحضير

١- يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

٢- يوضع البصل، ويقلب حتى يذبل.

٣- يضاف الثوم، ويقلب حتى يتشوح.

٤- تضاف الكبدة، وتقلب حتى يتغير لونها.

٥- تتبل بالملح والفلفل الأسود، ويضاف عصير الليمون.

٦- تقلب جميع المكونات حتى تنضج.

٧- توضع في الطبق، وتقدم مع مخلل الخيار.

اقرأ أيضا:

“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات

أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”

أكلة اليوم.. إعداد طبق “الحنيني” بأبسط الطرق

عيد الأضحى يُعيد أكلة «المحشوش» لمائدة أهالي جازان (صور)

في 7 خطوات.. تحضير “المطازيز” بأسهل وأسرع الطرق