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بأبسط وأسرع الخطوات.. طريقة تحضير طبق كبدة ضاني بالبصل
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بأبسط وأسرع الخطوات.. طريقة تحضير طبق كبدة ضاني بالبصل

بأبسط وأسرع الخطوات.. طريقة تحضير طبق كبدة ضاني بالبصل

بأبسط وأسرع الخطوات.. طريقة تحضير طبق كبدة ضاني بالبصل
٠٦:٢١:١٨ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد طبق الكبدة الضاني بالبصل من أشهى وأفضل الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، حيث يحرص البعض على تواجده على المائدة دائما.

وفيما يلي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير:

المقادير

نصف كيلو كبدة ضأني مقطعة
2 حبة بصل مفروم خشن
4 فصوص ثوم مهروس
ربع كوب عصير ليمون
ملح
فلفل اسود
زيت

خطوات التحضير

١- يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
٢- يوضع البصل، ويقلب حتى يذبل.
٣- يضاف الثوم، ويقلب حتى يتشوح.
٤- تضاف الكبدة، وتقلب حتى يتغير لونها.
٥- تتبل بالملح والفلفل الأسود، ويضاف عصير الليمون.
٦- تقلب جميع المكونات حتى تنضج.
٧- توضع في الطبق، وتقدم مع مخلل الخيار.

 

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