دواء للسرطان يطيل عمر الإنجاب لدى النساء

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يعكف باحثون على إجراء التجارب على دواء يستخدم لعلاج السرطان لتأخير شيخوخة المبايض لدى النساء، مما قد يؤدي إلى إطالة سنوات الإنجاب وتأخير انقطاع الطمث.

ويستخدم الدواء المسمى سيروليموس، ويعرف أيضًا باسم راپاميسين، وهو عبارة هو قرص مرة واحدة في الأسبوع يثبط جهاز المناعة، لعلاج السرطان ومنع رفض الأعضاء بعد عمليات الزرع أو جراحة دعامة القلب.

أظهرت التجارب أن العقار يؤدي إلى تأخير الشيخوخة. كما توصلت دراسات واعدة على الفئران إلى أنه يمكن أن يزيد العمر.

وفحصت مراجعة نشرت في عام 2021 بمجلة “جيرو ساينس”، تأثيرات الراباميسين على الفئران. ووجد الباحثون أنه زاد من عمر ذكور وإناث الفئران بنسبة تزيد عن 90 في المائة.

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البيولوجيا الأساسية للشيخوخة

قال الدكتور يوسين سوه، أستاذ علم الوراثة في جامعة كولومبيا، لموقع “ديلي ميل”: “يستهدف هذا الدواء البيولوجيا الأساسية للشيخوخة… وبالتالي إطالة الصحة وعمر النماذج الحيوانية. على المدى الطويل، قد يساعد المرأة على العيش بصحة أفضل ولمدة أطول”.

ويقود الدكتور سوه والباحث بجامعة كولومبيا الدكتور زيف ويليامز دراسة لتحقق من فوائد الراباميسين لعلاج الشيخوخة الإنجابية (VIBRANT)، وما إذا كان يمكن أن يكون له نفس خصائص طول العمر على مبيض المرأة أم لا.

وتجرى الدراسة على النساء اللواتي حاولن الحمل وفشلن فيه، إما بشكل طبيعي، أو من خلال إجراءات الخصوبة مثل التلقيح الاصطناعي.

قال الدكتور سوه: “نحن مهتمون بالشيخوخة الإنجابية عند النساء، وتحديدًا شيخوخة المبيض، لأن المبيض هو أول عضو يتقدم في العمر في جسم الإنسان”.

وأضاف: “عملية الشيخوخة مفاجئة. بحلول الوقت الذي تكون فيه المرأة في الثلاثينيات من عمرها، ينخفض مبيضها بسرعة. تتراكم هذه الشيخوخة أخيرًا مع سن اليأس، والذي يبدأ في المتوسط في سن 51 في الولايات المتحدة”.

وأوضح الدكتور سوه: “لدينا القليل جدًا من المعلومات حول سبب تقدم المبيضين بسرعة كبيرة مقارنة بالأعضاء الأخرى”.

إبطاء شيخوخة المبايض

وتهدف الدراسة إلى إبطاء هذه العملية.

قال الدكتور سوه: “يعتبر الراباميسين أحد المعايير الذهبية لمستحضرات الوقاية من الشيخوخة، لذلك كان من الواضح لنا أن المبيض يمكن استهدافه بواسطة الرابامايسين وبالتالي يؤخر الشيخوخة في المبيض، بما في ذلك انقطاع الطمث وانخفاض الخصوبة المرتبط بالعمر”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن البحث لا يزال مبكرًا، إذا نجح، فقد يكون هذا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للنساء في الولايات المتحدة اللواتي ينجبن أطفالًا لاحقًا لإعطاء الأولوية لعملهن”.

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ويظهر المركز الوطني للإحصاءات الصحية، أن معظم النساء ينجبن في المتوسط 1.3 طفل.

بين عامي 2015 و 2019، أنجبت 56.7 في المائة فقط من النساء قبل سن 49.

ويمكن أن يؤخر الراباميسين أيضًا انقطاع الطمث. الذي يحدث لدى معظم النساء في الخمسينيات من العمر، إلا أن واحدة من كل 20 امرأة تصل إلى هذه النقطة في سن 45.

تسبق هذه العملية عدة سنوات من انقطاع الطمث، والتي تستمر في المتوسط من سنتين إلى ثماني سنوات ويتبعها ما يصل إلى 14 عامًا من انقطاع الطمث.

أعراض انقطاع الطمث

ويأتي انقطاع الطمث مصحوبًا بمجموعة من الأعراض غير المريحة، تتراوح من عدم الراحة إلى الإنهاك.

وتشمل التغيرات في الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، والتعرق الليلي، وزيادة الوزن، وانخفاض الدافع الجنسي، والاكتئاب، والأزمات القلبية، والسكتة الدماغية.

والنساء اللواتي يعاني من سن اليأس في سن مبكرة معرضات أيضًا لخطر أكبر من المشاكل الصحية؛ مثل أمراض القلب وهشاشة العظام وحتى الخرف.

وعلى عكس تجميد البويضات، يهدف العلاج باستخدام الراباميسين إلى زيادة إنتاج البيض لتخزينه خارج الجسم لوقت لاحق، يعمل الدواء على إبقاء تلك البويضات داخل الجسم.

وهذا من شأنه أن يسمح للمبيضين الأصغر سنًا والأكثر صحة بالعمل.

وتتحكم المبايض السليمة في إطلاق البويضات باستخدام إنزيم يسمى (mTOR).

ويمكن أن يؤدي تنظيم إطلاق البويضات إلى إبطاء الشيخوخة الإنجابية بأمان، وإطالة فترة خصوبة المرأة. لكن الكثير من إنزيم mTOR يمكن أن يعطل التبويض تمامًا.

في بداية ونهاية فترة المشروع التي تبلغ ثلاثة أشهر، سيقيس الباحثون مستوى الهرمون المضاد لمولر لدى كل امرأة.

ويعد هذا مؤشرًا رئيسيًا للصحة الإنجابية. ويتوافق مع كمية البويضات التي تحتفظ بها كل امرأة، وهي علامة على الخصوبة.

قال الدكتور سوه إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو المفتاح لإبطاء شيخوخة المبيض.