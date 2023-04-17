“فيتش” ترفع تصنيف 8 بنوك بالمملكة إلى A- .. وتكشف السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيفاتها لـ 8 بنوك من BBB+ إلى A- وهي بنوك “الرياض، بنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، العربي الوطني، مصرف الإنماء، بنك الاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – السعودية”.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن رفع تصنيفها للبنوك يأتي بعد رفع تصنيف المملكةمؤخرا، ويعكس وجهة نظرها بشأن زيادة احتمالية الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه البنوك من الجهات المسؤولة في المملكة.

النظام المصرفي

وأضافت أن الجهات المعنية في المملكة تتمتع بقدرة قوية على تقديم الدعم للنظام المصرفي نظرًا لاحتياطاتها الخارجية الكبيرة وزيادة وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وتابعت أن الجهات المعنية في المملكة لا تزال لديها رغبة قوية في دعم النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار في النظام المالي السعودي.

اقرأ أيضا:

واشتباكات عنيفة.. أعمال نهب وحرق واسعة في أسواق غربي السودان

عاجل.. وكالة “فيتش” ترفع تصنيف المملكة إلى +A مع نظرة مستقرة

عاجل.. برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يعين تناسيفيتش رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة