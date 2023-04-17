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سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022
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سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022

سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022

سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022
٠٣:٥٠:٢٠ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل سهم شركة الزيت العربية “أرامكو” أعلى سعر منذ نوفمبر 2022، حيث وصل إلى 34.75 ريال.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 5 %، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم، حتى الآن، بحسب “أرقام”.

نقل 4 % من أسهم أرامكو

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعلن في وقت سابق، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية ” أرامكو” ، من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار – سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتأسست شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 13 نوفمبر 1988 وهي مملوكة بالكامل للحكومة السعودية برأس مال 75 مليار ريال مدفوعة بالكامل، مقسمة على 220 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية، وأدرجت الشركة في السوق في ديسمبر 2019.

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