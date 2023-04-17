“التعاون الإسلامي” يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

تواصل – واس:

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان.

ضرورة وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض

وذلك بعد أن دعا في بيان سابق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض.

وأعرب عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الاقتتال سيخلف آثارًا وخيمة على المدنيين

ونبه إلى أن تصعيد الاقتتال سيخلف آثارًا وخيمة على المدنيين وعلى الوضع الإنساني في السودان، خاصة وأن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية.

وأكد في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف:

1 – إيصال المساعدات الإنسانية.

2 – تسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وشدد على ضرورة العودة للمسار السلمي والتفاوض من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة ووحدة السودان.

مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو لوقف الاشتباكات

ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى وقف المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتبنى حوار شامل في أقرب وقت لحل الخلافات.

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وطالب مجلس الأمن والسلم الأفريقي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتبني حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة لحل خلافاتهما،

كونه وسيلةً لتعزيز الاستقرار، حاثًا على دعم الجهود الجارية لإعادة البلاد إلى عملية الانتقال نحو نظام دستوري.

تسجيل 97 قتيلا و 1126 جريحًا

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الصحة العالمية، أن نحو 83 قتيلا سقطوا في مختلف مناطق السودان منذ الخميس 13 أبريل ونحو 1126 جريحًا.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية العاملين بالقطاع الصحي في السودان وضمان الحصول على رعاية صحية دون قيود.