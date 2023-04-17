مشاهد جوية لسيول وادي الرمة غرب القصيم

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية المتساقطة بغزارة، جرت السيول اليوم وعلى مطار يومين، كالأنهار في وادي الرمة غرب منطقة القصيم.

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار الجارية غرب القصيم وملأت وادي الرمة.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان ، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.