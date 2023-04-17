بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية.. 5 قواعد لتحديد موعد عيد الفطر

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الكثير يسأل عن موعد يوم عيد الفطر المبارك.

5 قواعد لتحديد موعد يوم عيد الفطر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ما بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية فإن هناك خمسة قواعد لتحديد موعد يوم عيد الفطر، هي:

1- عندما يكون الشهر مكتملاً “30 يومًا” في تقويم أم القرى، فإننا نعلم مسبقًا بوقت دخول الشهر وخروجه 100%،

ونجزم أنه فعلًا 30 يومًا؛ لأن الحساب الفلكي قطعي.

2 – عندما يكون الشهر ناقصًا 29 يومًا في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي،

فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يومًا أو 30 يومًا.

إذ أن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر.

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وأن هذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة “حالة نقصان الشهر” تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصًا.

وللعلم، الهلال موجود في الأفق مساء 29 رمضان وسيمكث نحو 24 دقيقة بعد غروب الشمس وفقاً لأفق مكة”،

وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعاً فيكون 30 يومًا.

3 – وعليه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 يوماً أو 30،

حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد.

4- ومن يصرح بأن رمضان 29 يومًا فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية،

وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضاً في مرات عديدة.

5 – وبناء على ما سبق، يبقى علم تحديد يوم العيد معلقًا بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ويوم السبت 22 أبريل، وذلك حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان.