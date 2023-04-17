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واشتباكات عنيفة.. أعمال نهب وحرق واسعة في أسواق غربي السودان
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واشتباكات عنيفة.. أعمال نهب وحرق واسعة في أسواق غربي السودان

واشتباكات عنيفة.. أعمال نهب وحرق واسعة في أسواق غربي السودان

واشتباكات عنيفة.. أعمال نهب وحرق واسعة في أسواق غربي السودان
٠٢:٤٥:٢٥ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة، بدأت أعمال نهب وحرق واسعة في الأسواق غرب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية: إن الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت الماضي نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع.

وناشدت نقابة الأطباء، المنظمات الإنسانية مد يد العون والتحرك العاجل للمساعدة في إجلاء الجرحى، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام طرفي النزاع بعدم المساس بالمرافق الصحية وبفتح ممرات آمنة.

خروج مستشفيات الخرطوم عن الخدمة تمامًا

وكشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن القصف تسبب في خروج مستشفيي الشعب والخرطوم التعليمي عن الخدمة تمامًا، مؤكدة أن قصف المستشفيات انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

فيما حث الممثل الأممي بالسودان، جميع الأطراف المتنازعة على احترام التزاماتها الدولية وحماية المدنيين.

استمرار الاشتباكات في المناطق المكتظة

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها بشأن سلامة المدنيين مع استمرار الاشتباكات في المناطق المكتظة.

وذلك وسط أنباء متضاربة من الجيش السوداني والدعم السريع حول السيطرة على مرافق إستراتيجية في الخرطوم.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يصل السودان اليوم الاثنين سعيا لوقف إطلاق النار.

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