عاجل.. تخفيضات كبيرة في هذه المتاجر بمناسبة العيد.. تسوق منها الآن

تواصل – فريق التحرير:

اقترب عيد الفطر المبارك، ولم يتبق إلا أيامًا معدودات من شهر رمضان الكريم، وفي هذه الفترة تحديدًا تنشط عمليات الشراء من المتاجر أو “أونلاين”.

ترصد صحيفة “تواصل” في هذا التقرير أحدث السلع والمنتجات في الأسواق، وكذلك توضح طريقة التفريق بين المنتجات المغشوشة والأصلية.

أولا وقبل أي شيء يجب الذهاب لشراء المنتجات من المصادر التي تثق فيها أو المتاجر الكبرى، ويفضل أن يتم الشراء مباشرة بدلاً من الشراء “أونلاين” لأن رؤية المنتج ومعاينته قد تكون سببًا في عدم الوقوع ضحية للغش.

العروض الحديثة في المتاجر الغذائية

بالنسبة للعروض الحديثة في المتاجر الغذائية فهي موزعة كالتالي:

– زيت النخيل مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال .

– سعر الكيلوجرام من لحم العجل البلدي بغير عظام يكون 49.95 بدلًا من 65.95 ريال .

-10 * 1100 جرام من الدجاج نوعه ساديا 147.95 بدلًا من 194 ريال .

-650 جرام من شوكولاتة نوعها جالاكسي جواهر 39.95 بدلًا من 70.55 ريال سعودي.

-العلبة من العنب الأبيض سعرها يكون 3.95 ريال

-السلة من التفاح الأحمر يكون سعره 6.95 ريال .

-سعر الكيلو جرام من العنب الأسود يكون 9.95 ريال .

-الليمون الفيتنامي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.95 ريال.

-الكيس من الجزر المستورد 5.50 ريال .

-الملفوف المحشي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 1.50 ريال .

-3 كيلوجرام من أرز الوليمة المزة البسمتي يكون بسعر 24.95 ريال.

-لحم التيس البلدي مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 48.95 ريال .

-450 جرام من صدور فيليه الدجاج من النوع اليوم سعرها يكون 18.95 ريال .

-لحم العجل الباكستاني بغير العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 32.95 ريال .

-بروشور العثيم معمول بالتمر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 37.50 ريال.

متجر بنده

-صدور دجاج طرية من بنده مجمدة بوزن كيلو جرام مع كيلو مجانا بسعر 31.95 ريال بدلاً من 63.90 ريال.

-زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي عدد 6 قطع بوزن 100 جرام للقطعة الواحدة بسعر 19.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال .

-جبن أبيض دوبل كريم من هنغاري بوزن كيلو جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

-الشوفان الأبيض من كويكر بوزن 500 جرام للقطعة الواحدة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال.

-توفر عرض إثنين زائد إثنين من بنده على لحم سمك تونا خفيف من بليمز بوزن 170 جرام للقطعة الواحدة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 30 ريال .

-كريمة الطبخ من بوك بوزن 1 لتر للقطعة الواحدة بسعر 26.95 ريال بدلاً من 53.90 ريال .

-حليب مجفف كامل الدسم من المراعي بوزن 2500 جرام ليصبح بسعر 79.95 ريال بدلاً من 98.95 ريال .

-كريمة الشوكولاتة بالبندق من بنده بوزن 350 جرام مع واحدة مجانًا بسعر 15.95 ريال بدلاً من 33.90 ريال.

-عسل نحل صافي من لنجينيز بوزن كيلو جرام مع واحدة مجانا ليصبح سعرها 82.95 ريال بدلاً من 165.90 ريال.

-واحد فول مدمس الخلطة المصرية من لونا متنوع بوزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال بدلاً من 13 ريال.

خطوات مهمة للتفريق بين المنتج الأصلي والمقلد

هناك طريقة لمعرفة المنتجات الأصلية والتأكد منها بعد انتشار عمليات التقليد في جميع المنتجات.

وفي الخطوات التالية يمكن التفريق بينها جيدًا:

1- المنتج الأصلي يدون عليه تاريخ الإنتاج بوضوح والجهة المنتجة.

2- الباركود الموجود على المنتج مرتبط بالصفحة الرسمية الخاصة به وبشركته المصنعة.

3- مهما كانت جودة المنتج المقلد فإنها لن تكون بنفس الأصلي وبالتالي يجب معاينتها جيدًا وفحصها قبل الشراء.

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خطوات إضافية ومهمة خاصة للحوامل

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه على المُستهلكين قراءة العبارات التحذيرية الموجودة على بطاقة المنتجات الغذائية؛ من أجل معرفة المكونات التي قد لا تناسب البعض.

وأوضحت أن العبارات التحذيرية التي تكتب على بطاقة المنتج الغذائية توضح المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع؛ مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب، بالإضافة إلى الرياضيين.

وأشارت إلى أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد على 150 ملغم/لتر يُكتب على البطاقة غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

وأوضحت الغذاء والدواء، أنه تتم كتابة ما يفيد بأن زيادة الكميات المُستهلكة من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول عن 40 جم يومياً قد يتسبب في الإسهال.

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