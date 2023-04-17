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محاكمة ممرضة أمريكية لصفعها رضيعًا عمره يومين على وجهه!

محاكمة ممرضة أمريكية لصفعها رضيعًا عمره يومين على وجهه!

محاكمة ممرضة أمريكية لصفعها رضيعًا عمره يومين على وجهه!
٠٢:٠٨:٤٢ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واجهت ممرضة تعمل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى بنيويورك، اتهامات بضرب رضيع يبلغ من العمر يومين على وجهه.

وألقي القبض على أماندا بورك (29 عامًا) من هولبروك نيويورك، يوم الأربعاء على خلفية الحادث الذي وقع في فبراير، وفقًا لشبكة “سي بي إس نيوز”.

تفاصيل الواقعة

وكان الأب ويدعى فيدل سينكلير يتابع طفله نيكو من خلال نافذة الحضانة في مستشفى “جود سمارتيان” بـ لونج آيلاند حيث كان محتجزًا للمراقبة في 6 فبراير.

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وأثناء ذلك شاهد الأب، الممرضة وهي ترفع الرضيع من سريره ثم “قلبته بسرعة، وضربته بعنف على السرير”، وفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة سوفولك.

وعلى إثر الواقعة التي وثقها الأب بهاتفه تم فصل الممرضة بعد ساعات، لكن رخصة التمريض الخاصة بها لا تزال سارية، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

الاتهامات الموجهة للممرضة

وتتهم الممرضة بيرك بتعريض رفاهية طفل للخطر، وهي جنحة من الدرجة الأولى. ومن المقرر أن يتم استدعاؤها في 2 مايو.

وقال المدعي العام ريموند تيرني في بيان “الادعاءات ضد المتهمة، وهي شخص مكلف برعاية مواطنينا الأكثر ضعفًا، مثيرة للقلق حقًا”.

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وأضاف: “أود أن أثني على أعضاء وحدة الضحايا الخاصين بإدارة شرطة مقاطعة سوفولك لعملهم الجاد في هذه القضية، وسنواصل معًا النضال لحماية حقوق وسلامة جميع سكان مقاطعة سوفولك”.

ذكرت والدة الرضيع، كونسويلو سارافيا، أنهما واجهتا بيرك وأبلغتا مستشفى “جود ساماريتان” بالواقعة، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي 4 نيويورك”.

وقال روبرت سي جوتليب، محامي بيرك، لصحيفة “نيويورك بوست”، إن بيرك تعاملت مع نيكو “بالحب والرحمة”، متحججًا بأنه لم يتعرض لأي إصابات.

وأضاف: “الرضيع في هذه الحالة يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأذى. أماندا ممرضة استثنائية كانت دائمًا تهتم بالرضع تحت رعايتها بالحب والرحمة وستثبت الأدلة ذلك دون أدنى شك”.

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