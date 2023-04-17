عميد ركن ينشق عن “الدعم السريع” وينضم بقواته للجيش السوداني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن العميد الركن محمد صالح محمد أحمد أبو حليمة انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه بقواته لمناصرة الجيش السوداني.

ووسط معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع قرب مقر قيادة الجيش في مدينة نيالا غربي البلاد،

دعا الجيش السوداني، منسوبي الدعم السريع إلى إنهاء انتدابهم والعودة للقوات المسلحة.

انشقاق الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

في الوقت نفسه، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع انشقاقه،

حيث كشف الرائد نجم الدين عبد الله أنه استجاب لتنفيذ أوامر القوات المسلحة منتدبًا بقوات الدعم السريع كواجب وطني.

اقرأ أيضًا:

الدعم السريع في السودان تُعلن اقتحام منزل البرهان في القيادة العامة

وأكد في مقطع فيديو بثته “العربية”، أنه الآن يستجيب لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدره ليلة أمس، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع.

وأضاف أنه منذ يوم أمس فقد الاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارجة عن إرادته.

مؤكدًا أنه لم ولن يصرح لأي جهة إعلامية بما يجري الآن من أحداث باعتباره ضابطًا بالقوات المسلحة.

أعداد القتلى تقارب الـ 100 والإصابات بالمئات

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان،، أن عدد القتلى، منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد السبت الماضي، قد ارتفع إلى 97 شخصًا، وإصابة 1126 آخرين.

تواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي

وتواصلت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، رغم إعلان الموافقة على هدنة ثلاث ساعات لفتح ممرات إنسانية.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه