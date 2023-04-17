لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول بمهد الذهب بالمدينة ومحافظات شمال الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء من الطقس المتقلب، يتواصل جريان سيول وادي الشعبة شمال مركز العمق شمال مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

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تواصل جريان وادي الشعبة شمال مركز العمق شمال #مهد_الذهب

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

من | بدر الشاطري

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. pic.twitter.com/jkJUa4wAvL — طقس (@tqqs) April 17, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على مهد الذهب بالمدينة، مع تدفق السيول الجارية على محافظات شمال الرياض.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

🔴 فيديو

سيول سد الحيسية

شمال #الرياض_الان

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

من | مهند الهديب

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. pic.twitter.com/UQ8ZK7x4q2 — طقس (@tqqs) April 17, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

🔴 فيديو

سيول شعيب النخيل تصب في روضة القاع في #ثرمداء بالوشم

الاثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ

17 إبريل 2023م

من | ابوعبدالله الفيصل

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. pic.twitter.com/WdD1cMapyR — طقس (@tqqs) April 17, 2023

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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