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لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول بمهد الذهب بالمدينة ومحافظات شمال الرياض

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لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول بمهد الذهب بالمدينة ومحافظات شمال الرياض

لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول بمهد الذهب بالمدينة ومحافظات شمال الرياض

لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول بمهد الذهب بالمدينة ومحافظات شمال الرياض
٠١:٣٨:٢٥ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء من الطقس المتقلب، يتواصل جريان سيول وادي الشعبة شمال مركز العمق شمال مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على مهد الذهب بالمدينة، مع تدفق السيول الجارية على محافظات شمال الرياض.

أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وحذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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