هاشتاق “عيد الفطر” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم اجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق”

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تصدر هاشتاق “عيد الفطر” الترند في المملكة، اليوم الاثنين، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات ابتهاجًا وانتظارًا لتلك اللحظة، بعد صيام شهر رمضان المبارك.

وقال أحد المغردين: “رمضان 29 يومًا وعيد الفطر يوم الجمعة القادم والله أعلم، يمكث الهلال في الأفق بعد غروب الشمس فترة كافية لرصده ورؤيته”.

وأضاف آخر قائلاً: “أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَامْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحاقِ هِلاَلِهِ وَاسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلاَخِ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِي عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئاتِ، وَأَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السيئات”.

رؤية الهلال

وتابع ثالث: “رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في البلاد العربية والإسلامية ويصعب رؤيته بالتلسكوب وبالتالي فإن عيد الفطر المبارك سيكون السبت 22 إبريل”.

وعبر هذا الهاشتاق، دعا أحد المغردين قائلاً: اللهم اجعلنا من الذين تُدَبر فرحتهم في السماء الآن.. اللهم اجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات”.

وتابع: “اللهم أَخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن تدبيرنا إلى تدبيرك ومن ضعفنا إلى قوتك”.

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