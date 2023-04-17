الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في شهر.. لهذا السبب

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سجل الدولار أعلى مستوى له في شهر مقابل الين مدفوعًا بزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مايو.

وارتفع الدولار الأمريكي ليصل إلى 134.22 يناً، فيما انخفض اليورو قليلاً ليصل إلى 1.0986 دولار.

وتراجع الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2412 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.01 في المئة، ليصل إلى 0.67095 دولار.

انخفاض الدولار النيوزيلندي

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19 في المئة مسجلاً 0.61985 دولار، بينما تراجع اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة تقريبًا إلى 6.8786 دولارات.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.65 نقطة ليبقى بعيداً عن أدنى مستوى له في عام والذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 100.78 نقطة.

في وقت سابق،اتفقت حكومتا الصين والبرازيل، على التخلي عن الدولار، كعملة تجارية بين البلدين، واعتماد التعامل بالعملتين المحليتين لبكين وبرازيليا، في التجارة الثنائية.

تعزيز التجارة وخفض التكاليف

من جانبها، أصدرت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار “أبيكسبرازيل”، بيانًا، أوضحت فيه إن: “هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف، ويعزز التجارة الثنائية أكثر، ويسهل الاستثمار”، حسب “الرياض”.

وجرى الإعلان عن الاتفاق، خلال منتدى أعمال صيني-برازيلي رفيع المستوى، عُقد في بكين، بعد أن عقد اتفاق مبدئي، في يناير الماضي.

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