تحور أنفلونزا الطيور.. العلماء يحذرون: أصبح أكثر فتكًا وانتشارًا

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حذرت دراسات من أن الطفرات الجديدة لأنفلونزا الطيور يمكن أن تجعل الفيروس أكثر فتكًا وقدرة على الانتشار.

يأتي ذلك مع إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين، أن رجلاً في تشيلي مصاب بأنفلونزا الطيور التي تسبب طفرات من الفيروس أكثر ضررًا وقدرة على الانتشار.

مع ذلك، لايوجد دليل على سهولة تعلق الفيروس بالرئتين العلويتين للإنسان، وهو تطور يثير مخاوف بشأن انتشار العدوى بين البشر.

وقال مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، إنه على الرغم من الطفرات الجديدة، فإنه لازال يشكل تهديدًا منخفضًا.

وأضافوا، أن الطفرات التي لوحظت فقط في مريض واحد في المستشفى ربما حدثت بعد مرضه.

الفيروس المتحور

ولا يوجد دليل على أن الفيروس المتحور انتشر إلى أشخاص آخرين، مختلطًا مع فيروسات الأنفلونزا الأخرى، أو لديه القدرة على الإفلات من الأدوية واللقاحات.

وتم تصنيف هذا النوع من الأنفلونزا، المسمى (Type A H5N1)، لأول مرة على أنه تهديد للبشر أثناء تفشي المرض في هونج كونج عام 1997، عندما أصيب به زوار أسواق الدواجن الحية.

وأبلغ عن حوالي 868 حالة إصابة بشرية بالفيروس خلال العقدين الماضيين وأكثر من نصف الحالات (456) كانت قاتلة، وفقًا لما نقلته صحيفة “ذا صن” عن منظمة الصحة العالمية.

وكانت هناك بعض التقارير عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر – لكن هذا نادر جدًا، إذ أن الغالبية العظمى من المصابين حصلوا عليه مباشرة من الطيور.

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انتشار مخيف لأنفلونزا الطيور

وأثيرت مخاوف في الأشهر الأخيرة بسبب تفش لامثيبل له بين الطيور والثدييات.

وعبر الخبراء عن القلق من أن الحجم الهائل للانتشار الحالي قد يمنح الفيروس المزيد من الفرص للتحور، مما قد يتيح للفيروس الانتشار بشكل أفضل بين البشر.

وفي وقت سابق من هذا العام، توفيت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا من كمبوديا بعد أن انتقلت إليها العدوى من دواجن مصابة.

ودعا العلماء الحكومة إلى تطوير لقاح جديد ضد أنفلونزا الطيور قبل أن يتعلم الفيروس كيف يقفز بشكل أكثر فعالية إلى البشر.

تفاصيل الحالة المصابة بالطفرة الجديدة

ونظر التحليل المختبري الجديد في الفيروس الموجود في رئتي رجل يبلغ من العمر 53 عامًا يعيش في منطقة تشيليز أنتوفاجاستا.

وقد يكون الرجل قد أصيب بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر مع طيور مريضة أو نافقة أو أسود البحر المصابة ، وفقًا لملخص منظمة الصحة العالمية للحالة.

وكان الرجل بصحة جيدة ولم يسافر للخارج مؤخرًا. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في 13 مارس بدأ يعاني من السعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت.

وسرعان ما ساءت أعراضه وأدخل وحدة العناية المركزة وعلاجه بالأدوية المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية.

وقال مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض إنه لا يزال في المستشفى ويخضع للمراقبة.

وكشفت الاختبارات الجينية هذا الأسبوع عن الطفرتين المقلقتين.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إعدام 40 ألف دجاجة في وسط تشيلي بعد أن اكتشفت البلاد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور .

قال أندرو بيكوز، باحث الإنفلونزا في جامعة جونز هوبكنز، إنه لم يطلع على تحليل الفيروس الموجود لدى المريض التشيلي.

وأوضح، أن هناك ثلاثة أو أربعة أنواع من الطفرات التي يجب رؤيتها في فيروس أنفلونزا الطيور قبل أن يطلق إشارة الإنذار بأن شيئًا ما يحدث مثيرًا للقلق.

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ما أعراض أنفلونزا الطيور لدى البشر؟

-ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الارتجاف

-آلام العضلات

-صداع

-سعال أو ضيق في التنفس

-إسهال

-المرض

-آلام في المعدة

-ألم في الصدر

-نزيف من الأنف واللثة

-التهاب الملتحمة.