بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة على مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تستمر من اليوم الاثنين 26 رمضان، حتى صباح غد الثلاثاء 27 رمضان.

الحالة المطرية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتي مكة والمدينة.

أمطار وسيول تسبق برياح نشطة

وتمتد الأمطار إلى غرب وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الجوف من المملكة، في شكل أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، أحيانًا غزيرة، وحبات برد مع فرصة سيول تسبق برياح نشطة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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