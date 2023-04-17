احذر.. 4 علامات تشير إلى أن ضغط الدم “مرتفع للغاية أو يهدد الحياة”

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ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل.

سبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية.

لكن عادة لا يوجد له أعراض، إلا أنه يعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم.

ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وقصور القلب والكلى.

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علامات “خطيرة” على ارتفاع ضغط الدم

وحذر مدير صيدلية “سوبر دروج” في بريطانيا، نيامه ماكميلان من وجود علامات “خطيرة” على أن ضغط الدم مرتفع للغاية.

وقال، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “لا يحدث الصداع وضيق التنفس وألم الصدر ونزيف الأنف عادة حتى يرتفع ضغط الدم بشدة أو يهدد الحياة”.

وحذر من “ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب مثل السكتات الدماغية والأزمات القلبية”.

لكن ارتفاع ضغط الدم لايعني ظهور الأعراض في كل الأحوال.

قال ماكميلان: “يشعر الكثير من الناس بصحة جيدة”، مضيفًا أن هذا هو السبب في أنه “من المهم فحص ضغط الدم بانتظام، خاصة إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا”.

وأشار إلى أن “ارتفاع ضغط الدم يتطور عادة على مدى بضع سنوات، وبالتالي، لن تلاحظ عادة أي أعراض”.

وتابع: “قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة وحتى ذلك الحين، يمكن أن تكون الأعراض مرتبطة بقضايا أخرى”.

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ارتفاع ضغط الدم لايؤدي دائمًا إلى ظهور أعراض

ووافق الصيدلاني المشرف فيل داي، من شركة “فرماسي تو يو” على أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يؤدي دائمًا إلى ظهور أعراض.

وقال داي، الذي أطلق عليه اسم “القاتل الصامت”، إن “الآثار الضارة لارتفاع ضغط الدم عادة ما تستغرق سنوات حتى تتطور بشكل كامل”.

وأوضح: “عندما يرتفع ضغط الدم لديك، فإنه سيجهد قلبك وأوعيتك الدموية وأعضاء أخرى. إذا استمر هذا، فقد يزيد من مخاطر الظروف التي قد تهدد الحياة”.

ومن الأمثلة على ذلك أمراض القلب، وقصور القلب، والسكتات الدماغية، وأمراض الكلى، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، ومرض الزهايمر.

قراءات ضغط الدم

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن ضغط الدم المثالي. إذا كانت قراءة ضغط الدم 80/120 ملم زئبقي أو أقل. أما لمن هم فوق الثمانينيات فهو أقل من 150/90 مم زئبق.

ضغط الدم المرتفع يكون 140/90 مم زئبق أو أعلى، أو أعلى من 150 / مم زئبق لمن يزيد عمره عن 80 عامًا.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية من أن “قراءات ضغط الدم بين 80/120 ملم زئبقي و140/ 90 قد تعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم”.

نصائح لخفض ضغط الدم

وإذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم، فمن المستحسن تقليل كمية الملح التي تتناولها.

يمكن أن تشمل تعديلات نمط الحياة الأخرى الحد من الكافيين، وعدم التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وفقدان الوزن إذا لزم الأمر.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى تناول دواء أو أكثر لمنع ارتفاع ضغط الدم لديهم”.