في 27 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة المسجلة على جميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، و37 درجة في شرورة.

وسجل 35 درجة في القنفذة، و34 درجة في المدينة وجازان ووادي الدواسر وينبع والعلا، وسجل 33 درجة في جدة، و31 في سكاكا ونجران وبيشة.

كما سجل 26 في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والباحة وأبها 14 درجة مئوية.

والطائف والدهناء والتنهات وحائل 15 درجة.

والقريات وحفر الباطن والمجمعة والصمان والدوادمي وعرعر وبريدة 16 درجة.

والرياض ورفحاء وسكاكا 17 درجة مئوية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.