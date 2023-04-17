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الدعم السريع في السودان تُعلن اقتحام منزل البرهان في القيادة العامة

الدعم السريع في السودان تُعلن اقتحام منزل البرهان في القيادة العامة

الدعم السريع في السودان تُعلن اقتحام منزل البرهان في القيادة العامة
١٢:٣١:١٦ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، عن اقتحام منزل رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في القيادة العامة.

الدعم السريع يسيطر على القصر الجمهوري

وأكدت أنها سيطرت على القصر الجمهوري ومحيطه وعلى مقر القوات البرية وبرج وزارة الدفاع، وأسقطت 3 طائرات مقاتلة وسيطرنا على الفرق العسكرية بولايات دارفور وعلى عتادها.

استسلام كتيبة بقيادة عميد

وكشفت قوات الدعم السريع، عن استسلام كتيبة بقيادة عميد وتسليم آلياتها القتالية لقواتنا بشرق النيل.

الاستيلاء على دبابات وسيارات وأسر ضباط وجنود

وأوضحت أنه تم الاستيلاء على معسكر للجيش في منطقة حطاب شمالي الخرطوم بحري، مع الاستيلاء على 3 دبابات و9 سيارات من معسكر حطاب وأسر ضباط وجنود.

الجيش ينفي استيلاء الدعم على القصر الجمهوري

فيما أعلن الجيش السوداني، أنه يسيطر على كل مقاره وأنه لا صحة لاستيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين

القوات الجوية نفذت ضربات على عدد من الأهداف المعادية وسنواصل ذلك حتى تصفية آخر جيب للمتمردين، مليشيا الدعم السريع بدأت ممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين العزل تحت التهديد.

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واعتذر الناطق باسم الجيش السوداني، للشعب عن الظروف الصعبة بسبب تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة، داعيًا جميع منتسبي الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة لخدمة بلدهم.

لن نستغني عن خدمات منتسبي قوات الدعم السريع بالتسريح، قيادة القوات المسلحة على عهدها بعدم التراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به.

 تسجيل 97 قتيلاً و1126 جريحًا

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء، أنها سجلت 97 قتيلاً و1126 جريحًا منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

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