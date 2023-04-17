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“مدني الدوادمي” ينقذ 3 أشخاص احتجزهم سيل داخل مركباتهم

“مدني الدوادمي” ينقذ 3 أشخاص احتجزهم سيل داخل مركباتهم

“مدني الدوادمي” ينقذ 3 أشخاص احتجزهم سيل داخل مركباتهم
١٢:٣٢:٤٤ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بالدوادمي ثلاثة أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتهم.

ونشر “الدفاع المدني” في حسابه عبر موقع “تويتر”، صورًا لعملية الإنقاذ للمواطنين العالقين في السيل..

وقال إن الأشخاص الثلاثة “بصحة جيدة – ولله الحمد”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن انتشال جثث ثلاثة أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بمنطقة القصيم بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

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حالة الطقس ليوم الاثنين 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل..

كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية، ومنطقتي الجوف، وتبوك.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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