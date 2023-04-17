الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة
في 27 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة المسجلة على جميع المناطق
احذر.. 4 علامات تشير إلى أن ضغط الدم “مرتفع للغاية أو يهدد الحياة”
“مدني الدوادمي” ينقذ 3 أشخاص احتجزهم سيل داخل مركباتهم
الدعم السريع في السودان تُعلن اقتحام منزل البرهان في القيادة العامة
“ولي العهد يستقبل رواد الفضاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “المملكة دولة رائدة”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والضريبة” تكشف حقيقة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضريبة القيمة المضافة
٠١:٠٢:٠٧ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الضريبة المضافة حال شراء سيارة من السوق المحلي.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يُعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الضريبة المضافة في شراء سيارة من السوق المحلي لتنقلاته، علمًا بأن السائق يقوم بقيادة السيارة؟”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “عزيزي العميل، لا يوجد إعفاء من ضريبة القيمة المضافة..

كما تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة”.

لجنة استشارية

في وقت سابق، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للهيئة تتولى تقديم الاستشارات في مجاليْ الزكاة والضريبة، والأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتضم اللجنة في عضويتها من الأعضاء غير المتفرغين من القطاع الخاص، وتستمر عضويتهم ثلاث سنوات، وهم:

سمو الأمير وليد بن ناصر، ومحمد بن عبدالله أبو نيان، وعبدالعزيز بن محمد العنيزان.

كما تضم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس أحمد بن علي السبيعي، وفهد بن محمد الطعيمي، والمهندس حمد بن عبدلله البكر.

هدف اللجنة

وتهدف الهيئة من تأسيسها للجنة الاستشارية إلى تعزيز التواصل مع مكلفيها وعملائها بمختلف فئاتهم، وذلك من خلال التعرف على فرص التطوير والتحسين.

وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة باختصاصات الهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا..

وبحث كل ما من شأنه أن يُسهم في استدامة التحسين، واستشراف التوجهات المستقبلية في مجالات أعمال الهيئة، من خلال تبني أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بشرى سارة من الزكاة والضريبة لمكلفيها وعملائها عبر هذه الخطوة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن اسأل الزكاة والضريبة الاحتياجات الخاصة الزكاة والضريبة السعودية المملكة سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة

مواد ذات صلة

المزيد
مشروع أمريكي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

مشروع أمريكي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

٠٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٤
«الإنذار المبكر» ينبِّه: أمطار رعدية مصحوبة ببرد على جازان لـ6 مساءً

«الإنذار المبكر» ينبِّه: أمطار رعدية مصحوبة ببرد على جازان لـ6 مساءً

٠٤:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٥ يوليو ٢٠١٧
لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما

لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما

٠١:٣١ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
الخدمة المدنية: انتهاء التقديم على 1332 وظيفة صحية للرجال منتصف الليلة

الخدمة المدنية: انتهاء التقديم على 1332 وظيفة صحية للرجال منتصف الليلة

١٠:٥٢ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *