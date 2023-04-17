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هاشتاق “26 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “رمضانُ مالكَ تلفظُ الأنفاسَ”
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هاشتاق “26 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “رمضانُ مالكَ تلفظُ الأنفاسَ”

هاشتاق “26 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “رمضانُ مالكَ تلفظُ الأنفاسَ”

هاشتاق “26 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “رمضانُ مالكَ تلفظُ الأنفاسَ”
٠١:١٧:٠٤ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “26 رمضان”، الترند، في المملكة، اليوم الاثنين، فيما غرد آلاف الأشخاص بتغريدات تتضمن عبارات من الحزن بسبب رحيل شهر رمضان سريعًا.

وقال مغرد: “يارب بلغنا أنا وأمي ومن نحب رمضان سنين عديدة ومديدة يارب عيده علينا بالخير لا فاقدين ولا مفقودين يارب استودعتك أمي وأهلي يارب”.

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مفاتيح السماوات والأرض

وأضاف آخر: “اسأل اللهَ الَّذي بيدهِ مفاتيحَ السَّماواتِ والأرض أن يفتح لنا ولكم أبوابَ الخيرِ والرِّزق…

وأن يغلق عنا وعنكم أبوابَ الشَّرِ والسُّوء وأن يوفِّقنا لِما يحبُّهُ ويرضاه وأن يلبسنا ويلبسكم لباس الصَّحةَ والعافية آمين ياربَّ العالمين”.

وتابع ثالث: “اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته..

ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وأضاف رابع: “رمضانُ مالكَ تلفظُ الأنفاسَ *** أولم تكُن في أُفقنا نِبراسَا

لُطفًا رُويدكَ بـ القلُوب فقد *** سَمت واستأنسَت بجلالِكَ استئنَاسا

آلَلَهّمً آنِکْ عٌفُوٌ تٌحًبً آلَعٌفُوٌ فُآعٌفُوٌ عٌنِآ.. آلَلَهّمً آعٌتٌقُ رقُآبًنِآ مًنِ نِار”.

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ضيقة القلب

وقال مغرد آخر: “حسبي أنك ربي، لا يخفىٰ عليك ما ف قلبي، فاللهُم طمأنينة منك وغنىٰ بك، يارب إني أعوذُ بِكَ من ضيقة القلبِ، وشعور لا يُشكىٰ ولا يُفهم..

اللهُم أرح قلبي بما أنت بهِ أعلم ولا تجعلني اشكي لمن لا يخشىٰ عليِ من حزني، فأفوضُ امرى ودنياي كُلها إليكَ ياللّٰه”.

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