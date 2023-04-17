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وانقطاع الكهرباء عن الخرطوم.. مشاهد لاشتباكات داخل الأحياء السكنية بالسودان
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وانقطاع الكهرباء عن الخرطوم.. مشاهد لاشتباكات داخل الأحياء السكنية بالسودان

وانقطاع الكهرباء عن الخرطوم.. مشاهد لاشتباكات داخل الأحياء السكنية بالسودان

وانقطاع الكهرباء عن الخرطوم.. مشاهد لاشتباكات داخل الأحياء السكنية بالسودان
١٢:٠٤:٠٧ م، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد انقطاع الكهرباء عن مستشفيات العاصمة الخرطوم، تجددت اشتباكات عنيفة داخل الأحياء السكنية بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مشاهد لاشتباكات داخل الأحياء السكنية

وبثت “العربية” مقطع فيديو يظهر مشاهد لاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داخل الأحياء السكنية.

وصباح اليوم، تجددت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم.

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وكشفت مصادر محلية، عن انقطاعات في خدمات الاتصالات والكهرباء والمياه في منطقة مروي، فيما تجددت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقتي كوبر والوابورات بالخرطوم بحري.

الجيش السوداني: الموقف العام مستقر جدًا

وقال الناطق باسم الجيش السوداني: إن الموقف العام مستقر جدًا واشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة، مؤكدًا أنه تم استهداف بعض المباني التابعة للقيادة العامة في محاولة لتشتيت الجهود.

القوات المسلحة: سنحسم الموقف قريبًا

وأوضح أن العدو لجأ إلى أسلوب القنص من أعلى بعض المباني، ويجري التعامل مع الموضوع، وأن قواته متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح عالية وستحسم الموقف قريبًا.

تسجيل 97 قتيلا و1126 جريحًا

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نقابة الأطباء السودانية، أن 97 قتيلاً سقطوا في مختلف مناطق السودان منذ الخميس 13 إبريل ونحو 1126 جريحًا.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية العاملين بالقطاع الصحي في السودان وضمان الحصول على رعاية صحية دون قيود.

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