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“يهب لمن يشاء..” في عمر 55 عامًا وتُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج

“يهب لمن يشاء..” في عمر 55 عامًا وتُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج

“يهب لمن يشاء..” في عمر 55 عامًا وتُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج
١١:٤٢:٤٠ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رزقت امرأة أردنية بمولود لها بعد أكثر من 27 سنة من زواجها، و15 عملية طفل أنابيب، وعشرات محاولات الإنجاب بلا جدوى.

وكشف الطبيب هلال أبو غوش، استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عاماً، وهي حالة الولادة الأولى من نوعها في العالم.

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حدث وإنجاز عالمي

وأضاف أبو غوش الذي كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وإنجاز عالمي، إذ لأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عامًا ودون متبرعين.

وأشار إلى أن عُمر الزوج 55 عامًا والزوجة 44 عامًا؛ ولهذا السبب تعتبر الولادة في ظل كل هذه العوامل إنجازاً طبياً فريداً من نوعه.

إذ أوضح أنه لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاماً من الزواج دون متبرعين. مشيرًا إلى أن العامل النفسي والاجتماعي لعبا دورًا مهمًا في إنجاح الولادة.

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