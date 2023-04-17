بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين

تواصل – واس:

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

قرر إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين

وأكد أنه بناءً على مبادرة إنسانية من المملكة، فقد قرر إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى قوات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى.

ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.

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كما تهدف المبادرة لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف.

وذلك انسجامًا مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة للأسرى.

وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان 1444هـ / 17 أبريل 2023م.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف.

وذلك باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة.