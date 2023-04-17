الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين
توضيح جديد من “التأمينات” حول تعديل مواعيد صرف المعاشات بسبب العيد
“يهب لمن يشاء..” في عمر 55 عامًا وتُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج
كل ما تريد معرفته عن ليلة القدر.. علاماتها.. أفضل الدعاء.. والواجب على المسلم فيها
“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة
ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين

بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين

بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين
١١:٥٤:٥٧ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

قرر إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين

وأكد أنه بناءً على مبادرة إنسانية من المملكة، فقد قرر إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى قوات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى.

ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.

اقرأ أيضًا:

أهم 10.. إعلان عاجل من حساب المواطن وحرب بالسودان وعودة الأسرى من اليمن

كما تهدف المبادرة لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف.

وذلك انسجامًا مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة للأسرى.

وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان 1444هـ / 17 أبريل 2023م.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف.

وذلك باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة.

الكلمات الدلالية:
الحوثيين الهدنة في اليمن اليمن تبادل الأسرى تحالف دعم الشرعية تركي المالكي

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة وإصابة في حادث دهس بطريق الملك فهد

وفاة وإصابة في حادث دهس بطريق الملك فهد

٠٩:٥٦ م، السبت، ٠٢ مايو ٢٠١٥
7 قتلى في مواجهات بين الشرطة اليمنية والحوثيين بصنعاء

7 قتلى في مواجهات بين الشرطة اليمنية والحوثيين بصنعاء

٠٩:٠٩ ص، الثلاثاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٤
تتطلب بتر باليدين والقدمين.. «الصحة» تُصدر بياناً عن شكوى مواطن من علاج ابنته بـ«الكيماوي»

تتطلب بتر باليدين والقدمين.. «الصحة» تُصدر بياناً عن شكوى مواطن من علاج ابنته بـ«الكيماوي»

٠٥:٢٦ م، السبت، ٢٩ يوليو ٢٠١٧
المملكة تدين حادث الطعن في لندن.. وتجدد رفضها للإرهاب

المملكة تدين حادث الطعن في لندن.. وتجدد رفضها للإرهاب

١١:٢٧ م، الجمعة، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *