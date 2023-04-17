“ولي العهد يستقبل رواد الفضاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “المملكة دولة رائدة”

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عبر مغردون عن إعجابهم الشديد باهتمام صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، بعلوم الفضاء.

وتصدر هاشتاق “ولي العهد يستقبل رواد الفضاء”، الترند، في المملكة، صباح اليوم.

وقال مغرد : “المملكة تصعد في تطلع جديد نتباهى به وبالفخر العظيم اللي بأيدي أبنائها.. نشوفه تطلع كبير يفوق دول عظمى بعد أن شفنا الداعم الأكبر لكل هذي الإنجازات”.

وأضاف آخر: “الحمد لله مملكتنا تتطور في جوانب التكنولوجيا وغيرها من المجالات وبرنامج رواد الفضاء يحرص على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من خلال تطوير الشباب في جانب الفضاء وشفنا استقبال ولي العهد اليوم لرواد الفضاء وهذا دليل على دعمه الكبير واهتمامه بهم”.

وتابع ثالث: “إرسال رواد فضاء سعوديين لتطوير الأبحاث الفضائية واستفادة المملكة منها في جوانب كثيرة مهمة. وأهمها الاستدامة وجعلها دولة رائدة بأيدي شبابها..

هالشيء بيخلينا نشوف مستقبل جميل للمملكة في مجالات الفضاء بحرص واهتمام من أمير الشباب حفظه الله ورعاه”.

وأيضا، عبرت مغردة عن إعجابها بتلك الخطوة من جانب ولي العهد، قائلة: “شيء جميل وغير مستغرب هذا الدعم والاهتمام من ولي العهد..

الله يخليه في تطوير شبابنا بمجال الفضاء وبإذن الله نشوف السعودية من الدول الرائدة بمجال الفضاء على مستوى جميع الدول بطموح أمير الشباب”.

استقبال رواد الفضاء

كان ولي العهد قد استقبل، أمس، رواد الفضاء، ريانة برناوي، وعلي القرني، ومريم فردوس، وعلي الغامدي.

وجاء ذلك قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية.

أول رائدة فضاء عربية

وتضم الرحلة على متنها أول رائدة فضاء من المملكة وعربية مسلمة، ريانة برناوي، وعلي القرني. والذي يعد أيضاً أول رائد فضاء من المملكة يصل إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المزمع انطلاقها شهر مايو المقبل.

تهنئة ولي العهد

وهنأ سمو ولي العهد رواد الفضاء على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، منوهًا بدور قطاع الفضاء. كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دولياً، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية.

وأكد سمو ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء على أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي. وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية.

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