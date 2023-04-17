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“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة
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“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة

“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة

“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة
١١:٢٤:٣٩ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان: إنه بغروب شمس هذا اليوم، الاثنين، تحل ليلة سبع وعشرين من رمضان.

ليلة القدر.. أرجاها ليلة سبع وعشرين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الإمام بن مفلح ذكر في الفروع: “أرجاها ليلة سبع وعشرين، نص عليه”، أي الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله- .

وأوصى الخثلان بالاجتهاد في هذه الليلة بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار، منوهًا إلى أن هناك دعاء عظيمًا جمع خير الدنيا والآخرة.

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دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة

وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كان رسول الله ﷺ يقول: “اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري،

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي..

واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

وبين أن القرطبي رحمه الله قال: هذا دعاء عظيم، جمع خيري الدنيا والآخرة، والدين والدنيا، وحق على كل سامع له أن يحفظه،

ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعله يوافق ساعة إجابة فيحصل العبد على خير الدنيا والآخرة.

5 صيغ للاستغفار ينبغي للمسلم أن يحرص عليها

ونصح الشيخ الخثلان، بخمس صيغ للاستغفار ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كل يوم وأن ينوع بينها، وهي:

1 – أستغفر الله.

2 – أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.

3 –  رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

4 – رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.

5 – سيد الاستغفار: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

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