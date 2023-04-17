كل ما تريد معرفته عن ليلة القدر.. علاماتها.. أفضل الدعاء.. والواجب على المسلم فيها

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مع غروب شمس اليوم الاثنين، تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، والتي هي على الأرجح ليلة القدر، والتي يستحب قيامها والاجتهاد فيها والإكثار من الدعاء وسؤال الله تعالى.

يقول تعالى: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ”.

وهذا مما يدل على عظيم فضلها، وخيريتها على سائر الليالي، وعلى المسلم أن يحسن قيامها، صلاة وقراءة للقرآن واستغفارًا ودعاءً، وكل ما يرجى فيه الخير للمسلم عمومًا.

وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه أنها في العشر الأواخر من رمضان، وعلى وجه التحديد في الأيام الوترية، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر.

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ما الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر؟ وما أفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟

يقول العلامة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين، إن آخر الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، ولكنها ليست هي ليلة قدر جزمًا، بل هي أرجاها.

ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل تارة تكون في ليلة إحدى وعشرين.

وتارة تكون في ليلة ثلاثة وعشرين، وفي ليلة خمسة وعشرين، وفي ليلة سبعة وعشرين، وفي ليلة تسعة وعشرين، وقد تكون في الأشفاع أيضًا.

وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين: إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط.

والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملاً صالحاً يتقربون به إلى ربهم، ينتفعون به.

أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو كما في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أريت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها.

وأما علامتها فإنها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة النور فيها، طمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.

ما علامة ليلة القدر؟ وما الواجب على المسلم فيها؟

أجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز، مفتي المملكة الراحل بأن السنة قيام ليلة القدر، وهي تختص بالعشر الأواخر من رمضان، وأوتارها آكد من غيرها، وأرجاها ليلة سبع وعشرين.

والمشروع الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا في أيام العشر ولياليها، وليس قيام الليل واجبًا وإنما هو مستحب؛ لأن النبي ﷺ كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، قالت عائشة رضي الله عنها: ” كان النبي ﷺ إذا دخلت العشر الأخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله”.

ولقوله ﷺ: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه والأحاديث في ذلك كثيرة. والله ولي التوفيق.

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ليلة القدر هل هي متنقلة أم ثابتة؟

أجاب الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا بأن ليلة القدر ثابتة على القول الراجح؛ وذلك لأنها اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾.

والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى، وأراد النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يخبر أمته بها فخرج إلى المسجد، ووجد رجلين بينهما ملاحاة فأنسيها..

قال: وعسى أن يكون خيرًا وهذا ظاهره أنها ثابتة في ليلة واحدة أراد أن يخبر بها الأمة ولو كانت تتنقل لما حصل في ذلك العام هذه الملاحاة أخبرهم بهذا العام الذي بعده.

وقال هو هذا الظاهر ظاهر الأدلة أنها ثابتة، لكن الله تعالى أخفى علمها على العباد كي يجتهدوا، وكي يتبين من كان جادًا حريصًا في طلبها، ممن كان كسلانًا متهاونًا.

فعلى المسلم أن يجتهد في جميع ليالي العشر حتى يدرك ليلة القدر،

وقد صح عن أبي ابن كعب أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، هي الليلة التي أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقيامها هي ليلة سبع وعشرين.

وكأن أبيًا – رضي الله عنه – إنما جزم بذلك للأمارة التي أخبرهم بها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي أن صبيحتها تطلع لا شعاع لها، قد راقب أبي بن كعب صبيحة سبع وعشرين فوجد أن الشمس تطلع لا شعاع لها فبذلك جزم بأنها ليلة سبع وعشرين.