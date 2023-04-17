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ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)

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ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)

ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)

ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)
١١:١٠:٣٢ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة جديدة وغير تقليدية، صممت شركة إسبانية سيارة كهربائية قابلة للطي، وهو الأمر الذي يمثل ثورة صناعية كبيرة في صناعة السيارات.

سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص لحجم صغير

وتدخل السيارة “لاكوتا” الآن في مرحلة التطوير، ويمكن أن تقوم بطي نفسها وتتحول إلى حجم صغير بحيث يمكن لثلاث مركبات من نفس النوع التوقف في موقف واحد بشكل عادي.

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رحلة إنتاج التصميم الجديد للسيارة

يعود تصميم مفهوم السيارة القابلة للطي في الأصل إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة العام 2010 عندما أطلقت المؤسسة على نموذجها الأولي “سيتي كار”.

ابتكر فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضًا تقنية تسمى “روبوريداس”..

وهي تقنية تسمح للسيارة بالدوران على نفسها أو بالدوران على محورها الخاص مثل قمة الغزل.

وأطلق فريق البحث على التقنية اسم “الدوران الدائري”.

وأشاروا إلى أنها ستسمح للسيارة بالوقوف على جانب الطريق أو تغيير المسارات أمامها مباشرة.

وخططت شركة “إن تي دي” الإسبانية لصناعة السيارات (فرع من مؤسسة سيات فولكس فاغن)، لثلاثة إصدارات من هذه السيارات القابلة للطي، عربة قابلة للتحويل ذات مقعدين، وشاحنة توصيل صغيرة.

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تقليل أبعاد السيارة من 3 أمتار إلى مترين

وعند الطي، تسحب “لاكوتا” محركاتها الكهربائية ومكابحها ونظام توجيها وعجلاتها وتتيح هذه التقنية تقليل أبعاد السيارة من 3 أمتار إلى مترين..

ويمكن للسائق بعد ذلك الخروج من السيارة من الأمام، وفق موقع “يورونيوز”.

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التخطيط لتوفير 1200 سيارة

يزن هيكل السيارة حوالي 580 كيلوجرامًا، وهو مصنوع جزئيًا من العيدان.

تبلغ سرعة “لاكوتا” القصوى في المدينة بـ 90 كيلومتر في الساعة.

يستغرق الشحن السريع للسيارة حوالي 15 دقيقة فقط من 20 في المئة إلى 100 في المئة.

يستغرق الشحن البطيء حوالي ثلاث إلى ست ساعات.

تخطط شركة “إن تي دي”، التي تبحث عن دعم مستثمر رئيس لمشروعها، لتصنيع 1200 سيارة كهربائية في المناطق الحضرية طوال عام 2023.

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