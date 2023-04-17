شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه

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تجددت معارك عنيفة بين الجيش السوداني، صباح اليوم الاثنين، وقوات الدعم السريع حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

انشقاق الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

في الوقت نفسه، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع انشقاقه، حيث كشف الرائد نجم الدين عبد الله أنه استجاب لتنفيذ أوامر القوات المسلحة منتدبًا بقوات الدعم السريع كواجب وطني.

وأكد في مقطع فيديو بثته “العربية”، أنه الآن يستجيب لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدره ليلة أمس، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع.

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن انشقاقه#العربية pic.twitter.com/iZFzQAZWzX — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 17, 2023

وأضاف أنه منذ يوم أمس فقد الاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارجة عن إرادته، مؤكدًا أنه لم ولن يصرح لأي جهة إعلامية بما يجري الآن من أحداث باعتباره ضابطًا بالقوات المسلحة.

أعداد القتلى تلامس الـ 100 والإصابات بالمئات

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، أن عدد القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد السبت الماضي، قد ارتفع إلى 97 شخصًا، وإصابة 365 آخرين.

إصابة 1126 شخصًا في السودان

بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 1126 شخصًا في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي

وتواصلت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، رغم إعلان الموافقة على هدنة ثلاث ساعات لفتح ممرات إنسانية.

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