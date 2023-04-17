الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بمبادرة إنسانية من المملكة.. التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين
توضيح جديد من “التأمينات” حول تعديل مواعيد صرف المعاشات بسبب العيد
“يهب لمن يشاء..” في عمر 55 عامًا وتُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواج
كل ما تريد معرفته عن ليلة القدر.. علاماتها.. أفضل الدعاء.. والواجب على المسلم فيها
“ليلة القدر خير من ألف شهر”.. “الخثلان” يوصي بدعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة
ثورة صناعية.. سيارة كهربائية إسبانية قادرة على التقلص وطي نفسها (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه

شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه

شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه
١٠:٤٧:٠٩ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تجددت معارك عنيفة بين الجيش السوداني، صباح اليوم الاثنين، وقوات الدعم السريع حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

انشقاق الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

في الوقت نفسه، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع انشقاقه، حيث كشف الرائد نجم الدين عبد الله أنه استجاب لتنفيذ أوامر القوات المسلحة منتدبًا بقوات الدعم السريع كواجب وطني.

وأكد في مقطع فيديو بثته “العربية”، أنه الآن يستجيب لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدره ليلة أمس، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع.

وأضاف أنه منذ يوم أمس فقد الاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارجة عن إرادته، مؤكدًا أنه لم ولن يصرح لأي جهة إعلامية بما يجري الآن من أحداث باعتباره ضابطًا بالقوات المسلحة.

أعداد القتلى تلامس الـ 100 والإصابات بالمئات

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، أن عدد القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد السبت الماضي، قد ارتفع إلى 97 شخصًا، وإصابة 365 آخرين.

إصابة 1126 شخصًا في السودان

بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 1126 شخصًا في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي

وتواصلت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، رغم إعلان الموافقة على هدنة ثلاث ساعات لفتح ممرات إنسانية.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات السودان.. أبرز محطات النزاع العسكري بين البرهان وحميدتي

دول عربية تطالب السودان بحفظ أمن مواطنيها على أراضيها.. ماذا قالوا؟

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري يحذر من منشط لعلاج العقم: هذه آثاره على الإنسان

استشاري يحذر من منشط لعلاج العقم: هذه آثاره على الإنسان

٠٢:٣٢ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠٢٣
أول سفينة شحن ترسو في أوكرانيا بعد الاتفاق مع روسيا

أول سفينة شحن ترسو في أوكرانيا بعد الاتفاق مع روسيا

٠٧:٥٩ ص، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
عزل الجارالله من رئاسة جمعية الصحفيين الكويتية بعد إساءته للنبي

عزل الجارالله من رئاسة جمعية الصحفيين الكويتية بعد إساءته للنبي

٠٧:٥٦ م، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

٠٣:١٨ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *