خدمة اليوم.. 10 خطوات لحجز رحلات الطيران إلكترونيًا لقضاء إجازة العيد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الاثنين، لقرائها الكرام، أهم وأسهل خطوات بحث وحجز رحلات الطيران إلكترونيًا، وذلك لقضاء إجازة العيد

وأوضحت الخطوط الجوية أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من البحث عن الرحلات الداخلية والخارجية من جميع المطارات الدولية في المملكة وإليها.

وأكدت أن الخدمة تمكن المستفيد من الحجز في الرحلات المرغوبة، وإضافة التفاصيل والتعديل على الحجز من خلال هذه الخدمة، باتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل إلى موقع الخطوط الجوية العربية السعودية.

2 – ستظهر لك في الشاشة الرئيسة خيار (احجز رحلتك).

3 – اختر مكان المغادرة ومكان الوصول.

4 – حدد نوع الرحلة (ذهاب وعودة) أو (ذهاب فقط).

5 – أدخل التاريخ المحدد، ثم أدخل البيانات الأخرى (عدد الركاب – نوع التذكرة)، ثم اضغط على (اذهب).

6 – ستظهر لك الرحلات المجدولة حسب التاريخ والمكان الذي اخترت، مع الأسعار، اختر الرحلة المناسبة بالضغط عليها ثم اضغط على (التأكيد والمتابعة).

7 – ستظهر لك تفاصيل الرحلات بما في ذلك عدد مرات التوقف ومدة الرحلة وتفاصيل الأسعار. اختر الرحلة التي تناسبك بالضغط عليها لتظهر لك كافة التفاصيل الأخرى ثم اختر (التأكيد والمتابعة).

8 – أدخل معلومات الركاب ومعلومات الاتصال، ثم اضغط على (أضف للعربة)، ثم اختر (استمرار).

9 – اختر مقعدك في الطائرة وحدد عدد الحقائب الإضافية إذا كنت بحاجة إلى ذلك، ثم من يمين الشاشة، اختر (المواصلة للدفع).

10 – قم بالدفع عن طريق أحد الخيارات المتاحة (مدى – البطاقة الائتمانية – سداد) ، الآن حجزك مؤكد، ستصلك رسالة نصية برقم الحجز وكذلك بريد إلكتروني بجميع التفاصيل المتعلقة بحجزك.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأشارت إلى أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “9200-22222 – 966 11 2221267″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام

كانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.