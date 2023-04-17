خبير فلكي: هناك شرط واحد لرؤية هلال شوال الخميس القادم

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أكد عالم الفلك عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، على أن عامل صفاء الجو هو الشرط الأهم في رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم.

صفاء الجو شرط لرؤية الهلال

ويحسم الخضيري الجدل المستمر حول رؤية هلال شهر شوال، مؤكدًا على عامل صفاء الجو، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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الرؤية البشرية حسمت الجدل في 2016

وأوضح أنه “قد حدثت حالة فلكية مشابهة لما نعيشه من الجدل خلال هذا العام، ففي عام 2004م، 1425هـ، أُعلن دخول شعبان..

حيث تمت رؤية الهلال يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، ومكث 7 دقائق بارتفاع 30:1 درجة واستطالة 33:3 من جبل الفقرة بالمدينة المنورة.

وأيضاً في عام 2016 كان الهلال مكث في الأفق 20 دقيقة، وكان مركز الفلك قد أكد استحالة رؤية الهلال..

إلا أن الرؤية البشرية تمت، وشهد 21 شاهدًا بـ”رؤية الهلال” في حوطة سدير وشقراء وتمير.

مكث الهلال بعدالشمس لاشك له تأثيركلما كان الهلال مكثه طويل كلما تيسرت الرؤية حال صفاء الجو احيانا له مكث طويل ولاير بسبب الجو واحيانا مكثه قليل وير

في عام 2004م1425دخول شعبان رؤي الهلال يوم الثلاثاء 14سبتمر بمكث 7دقائق وارتفاع 30 :1درجة واستطالة33: 3من جبل الفقرة بالمدينة المنورة — عبدالله محمد الخضيري (@amfk1433) April 16, 2023

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طول مُكث الهلال وصفاء الجو

وتابع الخضيري “أن هناك من يكتب وهو ليس بفلكي أكاديمي، بعضهم وضع معياراً باسمه، ووجد من ينظم له، وهو لا يعلم أن معياره لن يتحقق بالأشهر القمرية، إما 30 يومًا أو 29 يومًا..

ولو أمعن صاحبه وجد أنه لن يكون هناك شهر 29 يومًا، وهذا مخالف للقاعدة العلمية الحسابية لمسير القمر والشمس والشرعية لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم).

كثيرمن يكتب وهو ليس بفلكي اكاديمي بعضهم وضع معيارباسمه ووجدمن ينظم له لتحقيقه وهو لا يعلم ان معياره لن يتحقق الاشهر القمريةإما 30يوم او 29يوم ولو امعن صاحبه وجدانه لن يكون هناك شهر29 يوم وهذا مخالف للقاعدة العلمية الحسابية لمسير القمروالشمس والشرعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم — عبدالله محمد الخضيري (@amfk1433) April 16, 2023

وأضاف: “مُكث الهلال بعد الشمس لاشك له تأثير، كلما كان مُكث الهلال طويلاً تيسرت الرؤية حال صفاء الجو، وأحياناً له مُكث طويل ولا يرى بسبب الجو، وأحياناً مُكثه قليل ويرى”.

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مكث الهلال بعدالشمس لاشك له تأثيركلما كان الهلال مكثه طويل كلما تيسرت الرؤية حال صفاء الجو احيانا له مكث طويل ولاير بسبب الجو واحيانا مكثه قليل وير

في عام 2004م1425دخول شعبان رؤي الهلال يوم الثلاثاء 14سبتمر بمكث 7دقائق وارتفاع 30 :1درجة واستطالة33: 3من جبل الفقرة بالمدينة المنورة — عبدالله محمد الخضيري (@amfk1433) April 16, 2023

هلال شهر شوال

وأشار الخضيري إلى أن الهلال يمكث “مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 من إبريل 2023م بعد غروب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة.

ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابياً فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس، ويشاهد من داخل المدن”.