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خبير فلكي: هناك شرط واحد لرؤية هلال شوال الخميس القادم

خبير فلكي: هناك شرط واحد لرؤية هلال شوال الخميس القادم

خبير فلكي: هناك شرط واحد لرؤية هلال شوال الخميس القادم
٠٩:١٦:٣٤ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عالم الفلك عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، على أن عامل صفاء الجو هو الشرط الأهم في رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم.

صفاء الجو شرط لرؤية الهلال

ويحسم الخضيري الجدل المستمر حول رؤية هلال شهر شوال، مؤكدًا على عامل صفاء الجو، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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الرؤية البشرية حسمت الجدل في 2016

وأوضح أنه “قد حدثت حالة فلكية مشابهة لما نعيشه من الجدل خلال هذا العام، ففي عام 2004م، 1425هـ، أُعلن دخول شعبان..

حيث تمت رؤية الهلال يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، ومكث 7 دقائق بارتفاع 30:1 درجة واستطالة 33:3 من جبل الفقرة بالمدينة المنورة.

وأيضاً في عام 2016 كان الهلال مكث في الأفق 20 دقيقة، وكان مركز الفلك قد أكد استحالة رؤية الهلال..

إلا أن الرؤية البشرية تمت، وشهد 21 شاهدًا بـ”رؤية الهلال” في حوطة سدير وشقراء وتمير.

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طول مُكث الهلال وصفاء الجو

وتابع الخضيري “أن هناك من يكتب وهو ليس بفلكي أكاديمي، بعضهم وضع معياراً باسمه، ووجد من ينظم له، وهو لا يعلم أن معياره لن يتحقق بالأشهر القمرية، إما 30 يومًا أو 29 يومًا..

ولو أمعن صاحبه وجد أنه لن يكون هناك شهر 29 يومًا، وهذا مخالف للقاعدة العلمية الحسابية لمسير القمر والشمس والشرعية لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف: “مُكث الهلال بعد الشمس لاشك له تأثير، كلما كان مُكث الهلال طويلاً تيسرت الرؤية حال صفاء الجو، وأحياناً له مُكث طويل ولا يرى بسبب الجو، وأحياناً مُكثه قليل ويرى”.

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هلال شهر شوال

وأشار الخضيري إلى أن الهلال يمكث “مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 من إبريل 2023م بعد غروب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة.

ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابياً فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس، ويشاهد من داخل المدن”.

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