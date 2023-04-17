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أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)
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أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)

أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)

أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)
٠٨:٣٢:١٦ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

“هذا هو أكبر حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان في ملاعب كرة القدم على مر العصور”، هكذا قالت مؤسسة “أوبن إفطار” المعنية بتنظيم هذا الحدث التاريخي.

أكبر إفطار في ملاعب كرة القدم

وعلى غير العادة، ازدحم ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت الماضي، لكن الازدحام لم يكن بجماهير الكرة، وإنما كان باستضافة أكبر إفطار في ملاعب كرة القدم.

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أكبر إفطار في العالم.. أذان المغرب يدوي داخل ملعب ويمبلي (فيديو)

أكبر حفل إفطار جماعي

وقبل أقل من أسبوع على نهاية شهر رمضان، استضاف ملعب ويمبلي الذي تُلعب عليه مباريات منتخب إنجلترا حفل إفطار جماعي، وذلك بحضور نحو 1000 شخص وفقا لما أعلنته “أوبن إفطار”.

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صور مع كأس الاتحاد الإنجليزي

وباتت هذه المرة هي الثانية التي يستضيف فيها ملعب ويمبلي إفطارًا جماعيًا تنظمه مؤسسة “أوبن إفطار”.

وخلال الحفل، التقط الضيوف صورًا مع كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي البطولة التي يستضيفها ملعب ويمبلي بشكل سنوي.

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أذان المغرب يدوي في ملعب ويمبلي

اللقطة الأبرز كانت عندما حان موعد الإفطار، حيث دوى أذان المغرب في ملعب ويمبلي، في لقطة أثارت إعجاب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حفل إفطار جماعي في ملعب ويمبلي

 

ملاعب استضافت إفطارًا جماعيًا

ملعب ويمبلي لم يكن الأول الذي يستضيف إفطارًا جماعيًا في إنجلترا خلال شهر رمضان الجاري، حيث سبقه إلى ذلك ملعب آخر.

وكان ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق تشيلسي الإنجليزي، هو أول من استضاف إفطارًا جماعيا في الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.

وشهد الإفطار في ذلك الحين حضور عدد من أفراد الجالية الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك بعض موظفي نادي تشيلسي.

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معلومات عن ملعب ويمبلي

ملعب ويمبلي هو واحد من أكبر وأعرق ملاعب كرة القدم في العالم، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 2007، بعد نحو 4 سنوات من هدم الملعب الأصلي.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباريات منتخب إنجلترا، بالإضافة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هو المتحكم في ملعب ويمبلي، حيث يقع مقر الاتحاد داخل الملعب نفسه.

ويعتبر ملعب ويمبلي هو ثاني أكبر ملعب في أوروبا، حيث تبلغ سعته 90 ألف متفرج، ولا يتفوق عليه في القارة العجوز سوى ملعب كامب نو، معقل برشلونة الإسباني.

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