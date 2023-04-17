13 معلومة لا تعرفها عن أقدم مدينة أمريكية مأهولة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

من المعلومات الفارقة أن أقدم مدينة أمريكية مأهولة بالسكان، لم يبنها الأمريكيون بأيديهم، وإنما أسسها سكان غير أصليين.

الإسبان أسسوا أقدم مدينة أمريكية مأهولة

– ووفق تقرير نشره موقع فويس أوف أمريكا، فإن الإسبان أسسوا مدينة سانت أوغسطين “St. Augustine” في أقصى الشمال الشرقي في ولاية فلوريدا، وهي أقدم مستوطنة مأهولة باستمرار في الولايات المتحدة.

– وكان ذلك قبل إنشاء المهاجرين مستعمرة في بليموث روك في ماساتشوستس بنصف قرن، وقبل تأسيس أول مستوطنة إنجليزية دائمة في أمريكا الشمالية، في جيمستاون بولاية فرجينيا بـ 42 عامًا.

– مع ذلك، ورغم كونها أقدم مستوطنة مأهولة باستمرار أسسها سكان غير أصليين في الولايات المتحدة، نادرًا ما يرد ذكر القديس أوغسطين في فصول تدريس التاريخ الأمريكي.

تقول نانسي سايكس كلاين، عمدة سانت أوغسطين: “أعتقد أن السبب هو ارتباطها بالتاريخ الاستعماري الإسباني”. “قد يقول بعض الناس أنه انحياز للإنجليز”.

سانت أوغسطين تحت حكم الإسبان 250 عامًا

– سيطر الإسبان على مدينة سانت أوغسطين من 1565 حتى 1821، باستثناء فترة وجيزة من الحكم الإنكليزي بين عامي 1763 و 1783.

– أصبحت سانت أوغسطين جزءًا من الولايات المتحدة في عام 1821 عندما سلمت إسبانيا أراضي فلوريدا التي أصبحت عبئًا ماليًا، سلميًا إلى الأميركيين.

– تبلغ مساحة مدينة سانت أوغسطين 10.7 أميال مربعة (27.7 كيلومتر مربع) ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000.

– لم يبقَ سوى القليل من الأدلة المرئية على نفوذ إسبانيا في المدينة لأن معظم المباني من تلك الحقبة قد اختفت منذ زمن بعيد.

أقدم أثر عمراني في سانت أوغسطين

– أقدم أثر عمراني في سانت أوغسطين هو قلعة ” Castillo de San Marcos،” التي بناها الإسبان عام 1695 للحماية من الهجمات الإنكليزية. القلعة الآن نصب تذكاري وطني.

– يقول كريس ليفريت من “إدارة الحدائق الوطنية”: “كان الهدف من تصميم القلعة توفير الحماية للمدينة بأسرها. من يسيطر على مدينة سانت أوغسطين وتلك القلعة في ذلك الوقت، كان يسيطر على إقليم فلوريدا”.

– وفي سبعينيات القرن التاسع عشر، قرر الصناعي الأمريكي هنري فلاجلر، مؤسس ستاندرد أويل، بناء ثلاثة فنادق راقية للزوار الأثرباء – هي فندق بونس دي ليون، وفندق ألكازار، وفندق قرطبة.

– إلا أن فندق Ponce de Leon تحول إلى كلية فلاجلر، وتحول فندق Alcazar الذي اشتهر يوما باحتوائه على مسبح ضخم، ويضم مبنى البلدية والمتحف.

– ظل فندق قرطبة، الأصغر بين الفنادق الثلاثة، يستقبل ضيوفًا ليليين، ولكن اسمه الآن فندق كاسا مونيكا.

السياحة المصدر الرئيس لدخل المدينة

– تشكل السياحة المصدر الرئيس لدخل المدينة؛ حيث زار أكثر من ثلاثة ملايين شخص منطقة سانت أوغسطين بين يوليو 2021 ويونيو 2022. العديد منهم من نزلاء اليوم الواحد، وتبحث المدينة عن طرق لإغرائهم بالبقاء لفترة أطول.

تأمل المدينة في اجتذاب مزيد من الزوار، بعد أن أصبح وضع سانت أوغسطين كأقدم مدينة أمريكية مأهولة باستمرار معروفًا على نطاق واسع.

وبعد تأسيسها بقرون، لا تزال المدينة التاريخية تنتظر من يقدرها من الجمهور الحديث.