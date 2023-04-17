اشتباكات السودان.. أعداد القتلى تلامس الـ 100 والإصابات بالمئات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة أطباء السودان، صباح اليوم الاثنين، أن عدد القتلى، منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد السبت الماضي، قد ارتفع إلى 97 شخصًا، وإصابة 365 آخرين.

إصابة 1126 شخصًا في السودان

بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن جرح أكثر من 1126 شخصًا في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة في بيان إن الإمدادات الطبية التي وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استنفدت.

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دانة تسقط في مستشفى بالخرطوم

ومن جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان المركزية صباح الاثنين، إن “دانةً طائشةً” سقطت في مستشفى بشائر الجامعي جنوب الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الواقعة خلقت حالة من الرعب والفزع للمرضى والكوادر الطبية العاملة، مؤكدة أن “للمستشفيات حرمتها وقدسيتها المنصوص عليها في الأعراف والقيم الإنسانية”.

وناشدت اللجنة “كل القوات بضرورة وضع السلاح جانبًا، واللجوء للحلول السلمية وتجنيب البلاد خطر الانقسام والدمار”.

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توقف حركة الملاحة بمطار الخرطوم

كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية وبثتها شركة “ماكسار تكنولوجيز”، عن جانب من الدمار الذي لحق بمنشآت حيوية في السودان على مدار اليومين الماضيين، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتظهر الصور الأضرار البالغة التي تعرض لها مطار الخرطوم الدولي، الذي توقفت حركة الملاحة به السبت عقب بدء أعمال العنف.

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الدمار يصيب وزارة الدفاع السودانية

كما تظهر الدمار الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية.

إضافة إلى احتراق مبنى تابع لهيئة السكك الحديدية وآخر قريب من مستشفى مطل على نهر النيل في الخرطوم.

وتواصلت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، رغم إعلان الموافقة على هدنة ثلاث ساعات لفتح ممرات إنسانية.

وتزامن ذلك مع تحركات من جانب قوى إقليمية لحث الجانبين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسط تحذيرات من قوى مدنية سودانية من أن الحرب “ستمزق البلد وتفقده وحدته وسيادته”.