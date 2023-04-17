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يهدد بزلزال مدمر.. ثقب بالمحيط الهادي يضخ سائلًا ساخنًا

يهدد بزلزال مدمر.. ثقب بالمحيط الهادي يضخ سائلًا ساخنًا

يهدد بزلزال مدمر.. ثقب بالمحيط الهادي يضخ سائلًا ساخنًا
١١:٠٤:٥٦ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت صحيفة بريطانية، أنباء عن رصد ثقب ظهر بالمحيط الهادي، على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريجون الأمريكية، يضخ سائلًا ساخنًا.

زلزال مدمر

وحسب “ذا صن” البريطانية، أثار الثقب حفيظة العلماء، الذين حذروا من احتمالية أن يؤدي إلى وقوع زلزال بشدة 9 درجات قد تدمرالساحل الغربي.

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احتكاك الصفائح الأرضية

من جانبه، قال إيفان سولومون، أستاذ علم المحيطات بجامعة واشنطن، والذي شارك في دراسة تحليلية إن: “فقدان السوائل يقلل ضغط السوائل بين جزيئات الرواسب وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الصفيحتين المحيطية والقارية”.

وبزيادة السائل الموجود في شقوق الصدوع، يقل الضغط بين الصفيحتين التكتونيتين، وبدونها يمكن أن ينمو الضغط تحت القشرة الأرضية، مما يحدث زلزالا مدمرا.

زلزال غير مسبوق

ورجح علماء أن منطقة إندساس كاسكاديا ستكون ذات يوم مركز الزلزال الكبير، وهو زلزال لم تشهده البشرية منذ قرون وقد يدمر العديد من المدن في غرب أمريكا.

ويقدروا شدة هذا الزلزال بأنها أقوى 30 مرة من أعنف زلزال متوقع على طول صدع سان أندرياس الذي يمتد على طول كاليفورنيا.

الكلمات الدلالية:
ثقب بالمحيط الهادي زلزال مدمر ولاية أمريكية

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