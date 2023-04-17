وفاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

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توفي صباح اليوم الإثنين، 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 إبريل 2023م، عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

يذكر أن الدكتور الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ولد في شهر المحرم عام 1356هـ بمكة المكرمة.

سيرة الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

تلقى الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان تعليمه الابتدائي بدار الأيتام بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1369هـ .

التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج فيه عام 1373هـ، واصل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة ، وتخرج فيها عام 1377هـ.

تتلمذ على علماء الحرم المكي الشريف ، ولازم العلامة المحدث الفقيه القاضي ، المدرس بالحرام الشريف الشيخ العلامة حسن محمد مشاط ملازمة امتدت سبع سنوات.

تقلد العديد من الوظائف الإدارية والعملية، حيث عين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

منحه الميدالية التقديرية

مُنح الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان رحمه الله، الميدالية التقديرية للجامعة من الدرجة الأولى في 12/8/1393ه تقديراً للأعمال الميدانية التي أداها خلال عمادته بكلية الشريعة ورشح كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ تشكيلها بجامعة أم القرى حتى عام 1414هـ.

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