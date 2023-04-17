قبيل انطلاق رحلته.. القرني يعلق على مقابلة ولي العهد لرواد الفضاء

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شارك رائد الفضاء، علي القرني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تجمه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أثناء لقائه -حفظه الله- برواد الفضاء من المملكة قبل رحلتهم التاريخية.

استكشاف الفضاء

وكتب القرني في تغريدة مرفقة بالصورة: “بكل فخر واعتزاز، نحمل رسالة سمو سيدي ولي العهد للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادمة وبقوة للمشاركة في استكشاف الفضاء. و-بإذن الله- سنعود بنجاحات تجسد طموحاتنا السامية”.

بكل فخر واعتزاز، نحمل رسالة سمو سيدي ولي العهد للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادمة وبقوة للمشاركة في استكشاف الفضاء.

و-بإذن الله- سنعود بنجاحات تجسد طموحاتنا السامية.#ولي_العهد_يستقبل_رواد_الفضاء

السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/CfpwkyIWuE — Ali Alqarni (@AstroAli11) April 17, 2023

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مهمة تاريخية

من جانبهم، عبر رواد الفضاء عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء، ومقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من لدن سموه الكريم.

وأكد كل من رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني جاهزيتهما الكاملة لهذه المهمة التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء وإثراء التجارب العلمية التي تخدم البشرية.

أول رائدة فضاء عربية

وتضم الرحلة على متنها أول رائدة فضاء من المملكة وعربية مسلمة، ريانة برناوي، وعلي القرني، والذي يعد أيضاً أول رائد فضاء من المملكة يصل إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المزمع انطلاقها شهر مايو المقبل.