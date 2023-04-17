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شاهد.. سيول عارمة تجتاح منزل مواطن

شاهد.. سيول عارمة تجتاح منزل مواطن

شاهد.. سيول عارمة تجتاح منزل مواطن
٠٦:٢٧:٣٧ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو سيول عارمة تجتاح منزل مواطن في إحدى مناطق المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها العديد من المناطق.

وأظهر المقطع المتداول، غرق أجزاء من منزل المواطن بالكامل وغرق مركبته في مياه الأمطار.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

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هطول أمطار رعدية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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الكلمات الدلالية:
أمطار توقعات الأرصاد سيول سيول عارمة

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