شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون بمقر مشروع مدينة القدية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

مدير أول – التصميم. مدير المبيعات والتسويق. مدير التسويق ، سكني. القدية – تسويق وتجزئة . مدير التسويق ، المكتب. مدير تسويق العلاقات العامة والتواصل. مدير أول – تطوير. مدير التطوير. مدير – البنية التحتية. مدير تصميم البنية التحتية. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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