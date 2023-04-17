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إغلاق سكن عمالة بجدة.. وهذا ما عثر عليه بالداخل!

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إغلاق سكن عمالة بجدة.. وهذا ما عثر عليه بالداخل!

إغلاق سكن عمالة بجدة.. وهذا ما عثر عليه بالداخل!

إغلاق سكن عمالة بجدة.. وهذا ما عثر عليه بالداخل!
٠٦:٢٣:٤٤ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت أمانة جدة، شقة سكنية خاصة، تضم عمالة مخالفة، وتستخدم كمعمل ومستودع واستغلاله لتعبئة وتغليف منتجات مجهولة المصدر.

إغلاق الموقع

وقررت الأمانة إغلاق الموقع، التابع لأحد محلات العطارة بجدة، بعد التأكد من وجود منتجات مجهولة المصدر، فضلا عن سوء التخزين وتدني مستوى النظافة وانتشار الحشرات.

المضبوطات

وعثر داخل الموقع، كما أظهر مقطع فيديو، على مواد خاصة بالعطارة، مثل الهيل والسدر والتمور والزيوت، ومواد غذائية، جميعها مجهولة المصدر، ولا تحمل أية بيانات، فضلا عن تخزينها بطريقة تفتقر للمعايير الصحية.

ووجد الكثير من العبوات مختلفة الأحجام والأشكال، تستخدم في تعلئة المنتجات، ووضع العلامة التجارية عليها، تمهيدا لبيعها في الأسواق.

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وفي سياق متصل، أعلنت أمانة منطقة الحدود بمحافظة طريف، في فبراير الماضي، تنفيذ 94 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي.

إغلاق 4 منشآت

وأوضحت “الأمانة”، أن الحملات أسفرت عن ضبط ورصد 24 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، ومصادرة 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

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أخبار السعودية اليوم أمانة جدة إغلاق موقع محل عطارة مواد غذائية مواد مجهولة المصجر

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