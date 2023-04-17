نصائح لتجنب الانتفاخ في رمضان

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يتسبب الانتفاخ في العديد من المشكلات الصحية، فضلا عن أنه بحد ذاته مشكلة، يسببها اتباع أنظمة غذائية غير صحية، إضافة إلى أنه يعيق ممارسة العبادات والحياة اليومية بشكل طبيعي.

ونصح متخصصون باتباع تعليمات محددة، لتجنب الإصابة بالانتفاخ في رمضان وأبرزها:

1- تناول الطعام ببطء

احرص دائمًا علي تناول وجبة الإفطار ببطء، مع مضغ الطعام جيدًا وعدم التحدث أثناء الطعام؛ لأن تناول الطعام بشكل سريع مع كثرة التحدث، يُتيح دخول مزيد من الهواء إلى المعدة؛ ما يُسبب مزيدًا من الغازات والشعور بالانتفاخ.

2- تناول الحلوى بحرص

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، خاصة الحلويات المُصنعة.

ويُنصح باستبدالها بالفواكه الطازجة الغنية بالألياف كالبطيخ، والكانتلوب، والبرتقال، والفرولة.

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3- لا تبدأ بالطبق الرئيسي

ينبغي عدم تناول الوجبة الرئيسية بشكل مباشر، بل يُمكنك تناول كوب من الزبادي، أو الحليب خالي الدسم، أو الرايب، أو شراب التمر بالحليب، قبل تناول الوجبة الرئيسية، حسب “رواد الأعمال”.

4- قلل كمية الأملاح والبهارات

ابتعد قدر الإمكان عن إضافة كميات كبيرة من الملح أو البهارات المختلفة؛ حيث تعمل الأملاح على حبس السوائل في الجسم، وبالتالي الشعور بالانتفاخ والتُخمة.

5- تجنب بعض المشروبات أثناء الطعام

تجنب تناول المشروبات الغازية، والشاي، على مائدة الإفطار أو بعد الإفطار مباشرة. في المقابل، يُمكنك تناول العصائر الطبيعية، مع مواصلة شرب الماء بشكل منتظم طوال الفترة ما بين الإفطار والسحور؛ للتخلص من الأملاح والسموم المُسببة للانتفاخ.

ويمكن تناول كوب من الماء الساخن بالليمون لتحسين حركة الجهاز الهضمي، أو الشاي الأخضر مع الليمون للتخلص من الانتفاخ والغازات.

كما أن تناول كوب من الأعشاب الطبيعية؛ كالينسون، أو الجنزبيل، أو النعناع، يُقلل كمية الغازات